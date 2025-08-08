Sezioni
Cultura
08/08/2025 10:46:00

Daniele Carrozza presenta Luce a San Vito Lo Capo per “Libri, Autori e Bouganville”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-08-2025/1754643050-0-daniele-carrozza-presenta-luce-a-san-vito-lo-capo-per-libri-autori-e-bouganville.jpg

Appuntamento con la narrativa questa sera, 8 agosto alle ore 21:30, nel giardino di Palazzo La Porta a San Vito Lo Capo, per un nuovo incontro della rassegna letteraria "Libri, Autori e Bouganville", giunta alla sua ventiseiesima edizione e curata da Giacomo Pilati.

Protagonista della serata sarà Daniele Carrozza con il suo ultimo romanzo, Luce, pubblicato da Affiori Edizioni. Il protagonista è un maggiore alla sua ultima spedizione nello spazio. Lontano anni luce dalla Terra, immerso nel silenzio cosmico, si ritrova a rivivere le estati della sua giovinezza trascorse proprio a San Vito Lo Capo: il mare limpido, la sabbia sotto i piedi, le prime passioni, gli affetti più puri e profondi.

 Ad accompagnare la presentazione, le letture sceniche dell’attore Giuseppe Battiloro, che darà voce alle pagine più significative del romanzo, rendendo ancora più viva e vibrante l’atmosfera della serata. L’evento è organizzato dal Comune di San Vito Lo Capo e dalla Pro Loco.