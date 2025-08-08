Il 17 agosto a Trapani le musiche sacre di Frisina con 120 artisti siciliani

08/08/2025 12:00:00

Il 17 agosto, alle ore 21, il Teatro Giuseppe Di Stefano nella Villa Margherita di Trapani ospiterà Musicinema, un concerto che intreccia colonne sonore, spiritualità e narrazione, con oltre 120 artisti siciliani tra cori e orchestra.

Diretti dal Maestro Marco Frisina, saranno protagonisti il coro Chorus Inside Sicilia di Trapani, il coro lirico Laudate Dominum di Bagheria e l’orchestra sinfonica Bequadro, diretta dal Maestro Salvatore Di Blasi.

Un evento fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dal sindaco Giacomo Tranchida, in occasione della festa della Madonna di Trapani e del Trapani Film Festival. «L’iniziativa nasce come omaggio alla potenza evocativa della musica da film, e in particolare all’opera sacra e simbolica di Marco Frisina, che ha saputo tradurre il mistero del divino nel linguaggio sonoro del nostro tempo», spiega Di Blasi. Il programma è una vera narrazione musicale della storia sacra: otto composizioni tratte da celebri produzioni Rai e Mediaset.

Si inizia con la suite di Abramo, a cui seguono Amici di Dio (dedicata a figure come San Filippo Neri, Don Bosco e Maria Maddalena), San Pietro, Apocalisse, Mosè, San Antonio di Padova e Pacem in terris, ispirata a Papa Giovanni XXIII. In chiusura, il Te Deum per coro a cinque voci e orchestra, composto nel 2016 per la fine del Giubileo della Misericordia. Le musiche non sono semplici brani da concerto: sono parte di produzioni televisive che hanno segnato la storia della fiction religiosa italiana, con attori come Omar Sharif, Richard Harris, Vittorio Gassman, Tobias Moretti e Franco Nero. Frisina, sacerdote e compositore, ha ricevuto numerosi riconoscimenti internazionali per le sue colonne sonore: il Cable Ace Award a Hollywood per Giuseppe (1995), il Premio Colonna Sonora per Abramo (1998) e San Giovanni – L’Apocalisse (2002), il Premio Musicale Internazionale Giuseppe Verdi (2005, condiviso con Claudio Abbado), e il Riccio d’Argento per La Divina Commedia (2008).

Il biglietto d’ingresso ha un costo di 10 euro.



