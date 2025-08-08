Sezioni
Cultura
08/08/2025 15:55:00

Notte di San Lorenzo all’Isola Lunga tra musica brasiliana, stelle e sapori siciliani

La musica e le stelle diventano protagoniste del prossimo evento promosso da KirArt, in collaborazione con SEI Saline Ettore e Infersa. 

“Il suono delle stelle”, questo il titolo dell’evento, si svolgerà dopodomani a partire dalle 20,30, presso il meraviglioso scenario di Isola Lunga, sita nello Stagnone di Marsala in contrada Ettore Infersa. 

La notte di San Lorenzo, pervasa dal suo fascino e dalla sua suggestiva magia, sarà allietata dalla musica del Wave Trio composto da Giuseppe Pipitone (basso), Giuseppe Nuccio (batteria e percussioni), Giuseppe Salerno (piano elettrico). Il concerto ripropone un viaggio nella musica brasiliana, riadattata e modernizzata con la finalità di creare un sound energico e coinvolgente che esplora il repertorio di alcuni tra i più importanti compositori brasiliani, tra i quali: Hermeto Pascoal, Antonio Carlos Jobim, Chico Buarque e João Donato. 

La musica jazz si tinge delle sfumature di altri generi musicali, tra i quali, samba, Bossa Nova e altre influenze contemporanee che si integrano armonicamente per produrre preziosismi musicali e sonorità ricercate e vibranti. Cultura e territorio: Immersi nella bellezza di questa incantevole location, è prevista una cena sotto le stelle con la degustazione di prodotti tipici siciliani. La cena è organizzata da “SEI – Ettore Infersa”. Come prenotare e come arrivare: L'Isola si raggiunge dal canale delle Saline Ettore e Infersa, con una traversata di circa 20 minuti su apposite imbarcazioni lagunari. L’orario di partenza è alle 18 oppure alle 19, il ritorno è previsto al termine della serata, alle 23. 

È possibile effettuare la prenotazione dal sito seisaline.it/isola-lunga oppure chiamando al numero 3401934247. Ulteriori informazioni sull’evento possono essere richieste al numero 0923733003.