Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
08/08/2025 22:00:00

Trapani Film Festival: la rassegna tra cinema, musica e parole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-08-2025/1754677992-0-trapani-film-festival-la-rassegna-tra-cinema-musica-e-parole.jpg

 

Dal 18 al 24 agosto 2025, Trapani ospita una nuova edizione del Trapani Film Festival, nella cornice di Villa Margherita. L'evento propone una programmazione che unisce cinema, musica e talk, con la partecipazione di artisti come Pif, Raiz, Simona Cavallari, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, i Manetti Bros., Antonio Di Martino, i Sud Sound System e altri.

 

Il festival è diretto da Lele Vannoli, affiancato dal produttore Francesco Torre, ed è stato ideato con Michael C. Allen. Tra le attività in programma c’è anche un concorso per cortometraggi e documentari, valutati da una giuria popolare.

 

Ogni serata si apre con un talk live curato dal collettivo De Core Podcast, che affronta temi legati a cinema, musica e attualità. Le prime tre serate sono a ingresso gratuito.

Secondo Vannoli, l’obiettivo è proporre un’idea di cultura accessibile e attenta al contesto territoriale, con particolare attenzione al cinema indipendente e alle produzioni fuori dai circuiti tradizionali. L’iniziativa coinvolge anche enti locali, istituzioni e università.

 

In un contesto di crescita del turismo in Sicilia, Trapani punta a rafforzare la propria presenza come destinazione culturale, anche grazie a eventi come questo. Nel 2024, la provincia ha registrato un aumento dell’11,4% negli arrivi e del 15% nelle presenze straniere. Cresce anche il traffico crocieristico e il numero di passeggeri all’aeroporto di Trapani-Birgi. Il festival si inserisce così in una strategia più ampia di promozione del territorio attraverso progetti culturali e collaborazioni locali.