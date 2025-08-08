Trapani Film Festival: la rassegna tra cinema, musica e parole

08/08/2025 22:00:00

Dal 18 al 24 agosto 2025, Trapani ospita una nuova edizione del Trapani Film Festival, nella cornice di Villa Margherita. L'evento propone una programmazione che unisce cinema, musica e talk, con la partecipazione di artisti come Pif, Raiz, Simona Cavallari, Massimiliano Bruno, Ninni Bruschetta, i Manetti Bros., Antonio Di Martino, i Sud Sound System e altri.

Il festival è diretto da Lele Vannoli, affiancato dal produttore Francesco Torre, ed è stato ideato con Michael C. Allen. Tra le attività in programma c’è anche un concorso per cortometraggi e documentari, valutati da una giuria popolare.

Ogni serata si apre con un talk live curato dal collettivo De Core Podcast, che affronta temi legati a cinema, musica e attualità. Le prime tre serate sono a ingresso gratuito.

Secondo Vannoli, l’obiettivo è proporre un’idea di cultura accessibile e attenta al contesto territoriale, con particolare attenzione al cinema indipendente e alle produzioni fuori dai circuiti tradizionali. L’iniziativa coinvolge anche enti locali, istituzioni e università.

In un contesto di crescita del turismo in Sicilia, Trapani punta a rafforzare la propria presenza come destinazione culturale, anche grazie a eventi come questo. Nel 2024, la provincia ha registrato un aumento dell’11,4% negli arrivi e del 15% nelle presenze straniere. Cresce anche il traffico crocieristico e il numero di passeggeri all’aeroporto di Trapani-Birgi. Il festival si inserisce così in una strategia più ampia di promozione del territorio attraverso progetti culturali e collaborazioni locali.



