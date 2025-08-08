Marsala, 13enne in monopoattino investito da un'auto in via Trapani

08/08/2025 13:23:00

Un ragazzino di 13 anni, alla guida di un monopattino, è stato investito da un’auto mentre stava svoltando a sinistra in direzione di Dammusello, a Marsala. L'incidente è avvenuto ieri intorno a mezzogiorno in via Trapani, all’altezza del bar "Il Cacciatore".

Il giovane avrebbe svoltato improvvisamente, trovandosi sulla traiettoria di una Fiat Panda che sopraggiungeva. L’impatto è stato violento: il ragazzino è stato sbalzato contro il parabrezza della vettura, mandandolo in frantumi. Immediato l’intervento dei soccorsi. Un’ambulanza del 118 ha trasportato il ragazzo al Pronto Soccorso, dove i medici hanno riscontrato una frattura al bacino e un trauma cranico. Le sue condizioni sono serie, ma al momento non si troverebbe in pericolo di vita.

L’incidente riaccende i riflettori su un problema sempre più urgente nelle nostre città: l’uso improprio dei monopattini elettrici e la loro presenza su strade ad alta percorrenza, spesso in violazione delle normative. Questi mezzi, nati per una mobilità leggera e sostenibile in aree urbane limitate, come i centri storici o le zone a traffico ridotto, vengono ormai utilizzati indiscriminatamente anche su arterie molto trafficate, mettendo in pericolo sia chi li guida sia gli altri utenti della strada.

L’assenza di controlli adeguati e la mancanza di educazione stradale tra i più giovani contribuiscono a rendere sempre più frequenti episodi come quello di ieri, in cui l’imprudenza o la scarsa consapevolezza dei pericoli può sfociare in conseguenze gravissime. È necessario un intervento urgente da parte delle amministrazioni locali e delle forze dell’ordine per regolamentare con maggiore rigore l’utilizzo dei monopattini elettrici e garantire la sicurezza di tutti.



