Siciia: ucciso da un'auto sulla ciclabile. In Italia 125 le vittime in bici

08/08/2025 07:56:00

Ancora sangue sulle strade di Palermo: un uomo di 59 anni ha perso la vita in un tragico incidente nel quartiere Oreto-Stazione. In Italia sono già 125 i ciclisti morti dall’inizio dell’anno. Palermo piange l’ennesima vittima della strada. Un ciclista di 59 anni è morto ieri mattina in seguito a un violento impatto con un’autovettura, una Lancia Ypsilon, all’incrocio tra via Antonio Marinuzzi e via Filippo Mortillaro, nel cuore del quartiere Oreto-Stazione.

Impatto fatale: travolta sulla corsia ciclabile

Secondo una prima ricostruzione, la vittima – identificata solo con le iniziali S.C. – stava percorrendo la corsia ciclabile di via Mortillaro quando, giunto all’intersezione, è stato travolto da un’auto guidata da un giovane di 22 anni. Lo scontro è stato violentissimo: il ciclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza, riportando ferite gravissime.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, ma per il 59enne non c’è stato nulla da fare. I soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo, avvenuto praticamente sul colpo. Il giovane conducente, illeso ma visibilmente sotto shock, si è fermato per prestare i primi soccorsi.

Gli agenti della Polizia Municipale di Palermo hanno isolato l’area e avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. L’auto e la bicicletta sono state poste sotto sequestro. Il conducente sarà sottoposto ai consueti test per accertare l’eventuale presenza di alcol o droghe nel sangue, come previsto dalla procedura.

125 ciclisti morti nel 2025 in Italia

Quella di Palermo è solo l’ultima tragedia di una lunga scia di sangue che coinvolge i ciclisti su scala nazionale. Secondo i dati aggiornati al 31 luglio 2025, sono già 125 i ciclisti morti sulle strade italiane dall’inizio dell’anno. L'Osservatorio ASAPS-SAPIDATA riporta che più di 60 vittime avevano più di 65 anni, e 12 decessi sono stati causati da pirati della strada. Numeri drammatici che riaccendono l’allarme sulla sicurezza stradale per chi pedala, troppo spesso vittima di disattenzione e infrastrutture inadeguate.

Quattro morti in pochi giorni

Con questo ennesimo incidente mortale, salgono a quattro le vittime della strada a Palermo in pochi giorni: due giovani motociclisti, una donna investita da un mezzo pesante, e ora un ciclista. Una strage silenziosa che impone una riflessione urgente su misure concrete da adottare per ridurre drasticamente la mortalità sulle strade urbane.



