Cronaca
09/08/2025 19:14:00

Tragedia in mare: si tuffa dal gommone e finisce sull'elica del motore

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-08-2025/1754759826-0-tragedia-in-mare-si-tuffa-dal-gommone-e-finisce-sull-elica-del-motore.jpg

Mondello è stata teatro di un drammatico incidente in mare che è costato la vita a un giovane. Secondo le prime ricostruzioni, il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua dal gommone su cui si trovava con alcuni amici, finendo però sull’elica del motore. L’impatto gli ha provocato gravissime ferite al torace.

 

Gli amici, sotto shock, hanno immediatamente tentato di soccorrerlo e lo hanno trasportato al molo nella speranza di salvarlo. Sul posto sono intervenuti la polizia, la guardia di finanza e la capitaneria di porto, che hanno affidato il ferito alle cure dei sanitari del 118.

 

Nonostante i tentativi di rianimazione, le condizioni del giovane erano già critiche: aveva perso molto sangue e, poco dopo, è deceduto.

Le autorità stanno indagando per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza in mare.