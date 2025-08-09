Tre Fontane, violenta lite: titolare di un locale aggredito con mazza da baseball

09/08/2025 09:15:00

Serata di paura ieri in un noto locale di Tre Fontane, a Campobello di Mazara, dove una violenta lite è scoppiata all’interno della cucina. Secondo le prime informazioni, un componente del personale – di origine extracomunitaria – si sarebbe scagliato contro uno dei proprietari del locale.

L’aggressione, stando a quanto trapelato, si sarebbe trasformata in una vera e propria “spedizione punitiva”: altri soggetti, con il volto coperto da cappucci, sarebbero intervenuti armati di mazze da baseball, colpendo il titolare e provocandogli ferite tali da richiedere il trasporto in ospedale a Castelvetrano.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza del 118. Le indagini sono in corso per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti e identificare tutti i responsabili. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle condizioni di salute del ferito né sui motivi che avrebbero scatenato l’aggressione.



