 Ferragosto: niente falò sulle spiagge di Triscina e Marinella di Selinunte

Niente falò né fuochi sulla sabbia per la notte di Ferragosto a Triscina e Marinella di Selinunte. Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha firmato un’ordinanza che vieta l’accensione di qualsiasi tipo di fuoco lungo l’arenile, in vigore dalle ore 8 del 14 agosto fino alle ore 8 del 15.
La decisione arriva dopo i numerosi episodi registrati negli anni passati, quando festeggiamenti non controllati hanno causato malori, incidenti e difficoltà nei soccorsi, oltre a mettere a rischio la sicurezza pubblica e privata. Il provvedimento vieta anche il trasporto di materiali infiammabili destinati a essere utilizzati in spiaggia.
Chi trasgredirà la disposizione rischia una sanzione amministrativa di 200 euro. L’obiettivo, spiega l’amministrazione comunale, è garantire una festa sicura, senza pericoli per i bagnanti e l’ambiente.