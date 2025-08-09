Sezioni
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Istituzioni

» Dai Comuni
09/08/2025 02:00:00

 Ferragosto: niente falò sulle spiagge di Triscina e Marinella di Selinunte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-08-2025/1754696302-0-ferragosto-niente-falo-sulle-spiagge-di-triscina-e-marinella-di-selinunte.jpg

Niente falò né fuochi sulla sabbia per la notte di Ferragosto a Triscina e Marinella di Selinunte. Il sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, ha firmato un’ordinanza che vieta l’accensione di qualsiasi tipo di fuoco lungo l’arenile, in vigore dalle ore 8 del 14 agosto fino alle ore 8 del 15.

 

La decisione arriva dopo i numerosi episodi registrati negli anni passati, quando festeggiamenti non controllati hanno causato malori, incidenti e difficoltà nei soccorsi, oltre a mettere a rischio la sicurezza pubblica e privata. Il provvedimento vieta anche il trasporto di materiali infiammabili destinati a essere utilizzati in spiaggia.

 

Chi trasgredirà la disposizione rischia una sanzione amministrativa di 200 euro. L’obiettivo, spiega l’amministrazione comunale, è garantire una festa sicura, senza pericoli per i bagnanti e l’ambiente.