 Petrosino: questa sera sul palco del Sibiliana Jazz Festival “The Lost Way"

09/08/2025 07:58:00

L’estate di Petrosino torna a vibrare al ritmo del grande jazz. Questa sera, sabato 9 agosto, a partire dalle ore 21, il Sibiliana Jazz Festival offrirà al pubblico una serata imperdibile con il concerto del quartetto “The Lost Way”, formazione capace di fondere suggestioni mediterranee, sonorità contemporanee e puro virtuosismo.

Il progetto, raffinato e ricco di contaminazioni, nasce dall’incontro di quattro musicisti di altissimo livello: Salvatore Bonafede, Giuseppe Pipitone, Giuseppe Nuccio e Nicola Giammarinaro. Insieme, intrecciano storie sonore che attraversano culture e geografie, dando vita a un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

L’evento, promosso dal Comune di Petrosino con il sostegno dell’Associazione Omnia Certe, rientra nella rassegna estiva “Di Mare, Di Vino”, un cartellone che celebra il territorio attraverso cultura, musica e tradizione. Appuntamento quindi in riva al mare, per una notte in cui il jazz diventa linguaggio universale e Petrosino il suo palcoscenico naturale.



