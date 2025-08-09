Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
09/08/2025 07:58:00

 Petrosino: questa sera sul palco del Sibiliana Jazz Festival “The Lost Way"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-08-2025/1754719279-0-petrosino-questa-sera-sul-palco-del-sibiliana-jazz-festival-the-lost-wat.jpg

L’estate di Petrosino torna a vibrare al ritmo del grande jazz. Questa sera, sabato 9 agosto, a partire dalle ore 21, il Sibiliana Jazz Festival offrirà al pubblico una serata imperdibile con il concerto del quartetto “The Lost Way”, formazione capace di fondere suggestioni mediterranee, sonorità contemporanee e puro virtuosismo.

 

Il progetto, raffinato e ricco di contaminazioni, nasce dall’incontro di quattro musicisti di altissimo livello: Salvatore Bonafede, Giuseppe Pipitone, Giuseppe Nuccio e Nicola Giammarinaro. Insieme, intrecciano storie sonore che attraversano culture e geografie, dando vita a un’esperienza musicale intensa e coinvolgente.

 

L’evento, promosso dal Comune di Petrosino con il sostegno dell’Associazione Omnia Certe, rientra nella rassegna estiva “Di Mare, Di Vino”, un cartellone che celebra il territorio attraverso cultura, musica e tradizione. Appuntamento quindi in riva al mare, per una notte in cui il jazz diventa linguaggio universale e Petrosino il suo palcoscenico naturale.