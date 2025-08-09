Questa sera a Tre Fontane il concerto di Martina Pagliarello e Francesca Impallari

09/08/2025 08:08:00

La musica d’autore incontra la solidarietà. Sabato 9 agosto, la suggestiva Piazza Favoroso di Tre Fontane sarà teatro di un evento speciale: il concerto con gli inediti di Martina Pagliarello e Francesca Impallari, artiste siciliane che hanno già visto alcuni brani delle loro produzioni discografiche impreziosire servizi televisivi all’interno del programma di RAI 1 La Vita in Diretta.

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione MUSICARTculture di Francesca Impallari, in collaborazione con la Pro Loco di Campobello, e con il patrocinio gratuito del Comune di Campobello di Mazara. L’appuntamento rappresenta l’atto finale del progetto culturale e artistico “Progetti del Cuore”, un circuito di eventi ideato per sostenere i reparti di Oncologia del territorio.

Sul palco, Martina e Francesca saranno accompagnate da un ensemble di musicisti di grande esperienza: Francesco Critti alle chitarre, Francesco Federico al basso e al flauto, Antonio Troiano alla batteria, Gaspare Federico alle tastiere e programmazioni, con Sofia Navetta e Christian Fazzino ai cori.

Durante la serata, sarà possibile sostenere concretamente la causa benefica: parte del ricavato delle donazioni per i CD delle due cantautrici sarà infatti devoluto ai reparti oncologici locali. Una serata, dunque, che promette emozioni intense, tra musica originale e impegno sociale, nella cornice estiva di Tre Fontane.



