Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
09/08/2025 08:08:00

Questa sera a Tre Fontane il concerto di Martina Pagliarello e Francesca Impallari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-08-2025/1754719712-0-questa-sera-a-tre-fontane-il-concerto-di-martina-pagliarello-e-francesca-impallari.png

La musica d’autore incontra la solidarietà. Sabato 9 agosto, la suggestiva Piazza Favoroso di Tre Fontane sarà teatro di un evento speciale: il concerto con gli inediti di Martina Pagliarello e Francesca Impallari, artiste siciliane che hanno già visto alcuni brani delle loro produzioni discografiche impreziosire servizi televisivi all’interno del programma di RAI 1 La Vita in Diretta.

 

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione MUSICARTculture di Francesca Impallari, in collaborazione con la Pro Loco di Campobello, e con il patrocinio gratuito del Comune di Campobello di Mazara. L’appuntamento rappresenta l’atto finale del progetto culturale e artistico “Progetti del Cuore”, un circuito di eventi ideato per sostenere i reparti di Oncologia del territorio.

 

Sul palco, Martina e Francesca saranno accompagnate da un ensemble di musicisti di grande esperienza: Francesco Critti alle chitarre, Francesco Federico al basso e al flauto, Antonio Troiano alla batteria, Gaspare Federico alle tastiere e programmazioni, con Sofia Navetta e Christian Fazzino ai cori.

Durante la serata, sarà possibile sostenere concretamente la causa benefica: parte del ricavato delle donazioni per i CD delle due cantautrici sarà infatti devoluto ai reparti oncologici locali. Una serata, dunque, che promette emozioni intense, tra musica originale e impegno sociale, nella cornice estiva di Tre Fontane.