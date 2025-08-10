Sezioni
Cronaca

10/08/2025 08:23:00

Ancora un grave incidente in via Trapani a Marsala: due giovani feriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/1754807624-0-ancora-un-grave-incidente-in-via-trapani-a-marsala-due-giovani-feriti.png

10,00 - Fortunatamente, le condizioni dei due giovanissimi coinvolti nell’incidente di questa notte in via Trapani non destano preoccupazioni. Dopo i primi accertamenti al pronto soccorso, per entrambi non si è reso necessario il ricovero in ospedale. La ragazza, inizialmente monitorata per sospette complicazioni, è stata dimessa questa mattina intorno alle 9 con esito negativo agli approfondimenti. Il ragazzo ha riportato soltanto un trauma al braccio.

 

08,00 - Ancora un bruttissimo incidente a Marsala. Sono due i giovani rimasti feriti in seguito all'uscita di strada di un'auto, avvenuta  questa  notte, intorno alle ore 4:15, sempre in via Trapani a Marsala, poco dopo l’intersezione con via Trieste.

 

Secondo le prime ricostruzioni, due giovani a bordo di una Lancia Yspilon  avrebbero perso il controllo del veicolo. La macchina è uscita di strada e si è cappottata.

 

I due sono rimasti bloccati all’interno dell’abitacolo e sono stati soccorsi dal personale del 118. Sul posto una pattugliua dei carabinieri.

 

Solo pochi giorni fa la notizia dell'uscita dal coma farmacologico di Maria, una delle ragazze coinvolte nel grave incidente avvenuto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 agosto, di fronte all’istituto agrario.