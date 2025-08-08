Sezioni
08/08/2025 15:39:00

Marsala: la ragazza coinvolta nell'incidente di venerdì notte è uscita dal coma

Dopo giorni di angoscia e attesa, arrivano finalmente notizie positive sulle condizioni di una delle ragazze coinvolte nel grave incidente avvenuto a Marsala nella notte tra venerdì e sabato della scorsa settimana, in cui sono rimasti feriti sette giovani. La giovane, trasportata d’urgenza all’Ospedale Civico di Palermo, si trovava in coma farmacologico. Oggi, la sua famiglia può tirare un primo sospiro di sollievo.

 

A comunicarlo è stato il padre della ragazza, Antonio Provenzano, attraverso un post condiviso sui social, in cui ha voluto ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno mostrato affetto, vicinanza e sostegno in questi giorni difficili:  “Mi rivolgo a tutti quelli che dal primo momento hanno voluto manifestare affetto e vicinanza per quanto accaduto a nostra figlia e continuano a farlo (con preghiere, messaggi, telefonate e gesti di solidarietà). Nel ringraziarvi di cuore, con immensa felicità e gratitudine comunico che Maria è uscita dal coma ed è vigile e cosciente, anche se ancora in rianimazione e sotto l’effetto di tranquillanti. Da oggi la nostra Cucciola guerriera rinasce ed inizia un nuovo e lungo cammino per la sua ripresa”,

 

 

 