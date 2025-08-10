I Tanit Fusion Group presentano in Comune il loro nuovo brano dedicato a Marsala

10/08/2025 10:20:00

Nei giorni scorsi, il sindaco di Marsala Massimo Grillo ha incontrato i Tanit Fusion Group – formazione composta da Vito Bertolino (chitarra), Claudio Forti (batteria) e Roberto Misso (basso) – per la presentazione ufficiale del loro brano inedito “AlasraM”.

Il pezzo, interamente strumentale, darà il titolo al CD in uscita nel prossimo mese di ottobre e si propone come un omaggio alla città. “Profondamente legati alla nostra terra e alla sua bellezza – hanno dichiarato i musicisti – abbiamo dato al brano un’impronta rock, con sfumature dark blues, per celebrare l’identità di Marsala attraverso la figura della dea Tanit, da cui prende il nome il nostro gruppo”.

Il sindaco Grillo ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, definendola “appassionante e capace di promuovere l’immagine della città”. L’Amministrazione ha condiviso il progetto di diffondere il video promozionale – diretto da Sergio Martino e interpretato dall’attrice Melania Parisi – tramite i canali social istituzionali, e di inserire la band nel programma di future manifestazioni musicali locali.



