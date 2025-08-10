Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
10/08/2025 10:20:00

I Tanit Fusion Group presentano in Comune il loro nuovo brano dedicato a Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/1754812704-0-i-tanit-fusion-group-presentano-in-comune-il-loro-nuovo-brano-dedicato-a-marsala.jpg

Nei giorni scorsi, il sindaco  di Marsala Massimo Grillo ha incontrato i Tanit Fusion Group – formazione composta da Vito Bertolino (chitarra), Claudio Forti (batteria) e Roberto Misso (basso) – per la presentazione ufficiale del loro brano inedito “AlasraM”.

 

Il pezzo, interamente strumentale, darà il titolo al CD in uscita nel prossimo mese di ottobre e si propone come un omaggio alla città. “Profondamente legati alla nostra terra e alla sua bellezza – hanno dichiarato i musicisti – abbiamo dato al brano un’impronta rock, con sfumature dark blues, per celebrare l’identità di Marsala attraverso la figura della dea Tanit, da cui prende il nome il nostro gruppo”.

 

Il sindaco Grillo ha espresso il proprio sostegno all’iniziativa, definendola “appassionante e capace di promuovere l’immagine della città”. L’Amministrazione ha condiviso il progetto di diffondere il video promozionale – diretto da Sergio Martino e interpretato dall’attrice Melania Parisi – tramite i canali social istituzionali, e di inserire la band nel programma di future manifestazioni musicali locali.

 