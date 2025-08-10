Editoria: Schifani raccoglie l'appello del sindacato della Stampa Parlamentare Siciliana

10/08/2025 17:00:00

Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, raccoglie l’appello del Sindacato della Stampa Parlamentare Siciliana e annuncia che il governo regionale tornerà a presentare, già a settembre, la norma a sostegno dell’editoria bocciata nei giorni scorsi dall’Assemblea regionale.

«La sua bocciatura – dichiara Schifani – è il risultato di un comportamento biasimevole e irresponsabile dell’opposizione e di franchi tiratori che, protetti dal voto segreto, hanno scelto di danneggiare un settore strategico per la democrazia siciliana. Non ci faremo fermare: difendere l’informazione significa difendere la Sicilia».

Le parole del governatore arrivano in risposta alla lettera aperta diffusa il 9 agosto dal Sindacato della Stampa Parlamentare Siciliana, che ha espresso “profondo rammarico” per lo stop alla misura prevista nella manovra ter. Un segnale, afferma il sindacato, che rischia di «indebolire ulteriormente un settore già in forte difficoltà» e di colpire «il diritto dei cittadini ad essere informati in modo libero, corretto e plurale».

Nella lettera, indirizzata ai deputati dell’Ars, il sindacato ricorda come l’informazione professionale sia «un presidio fondamentale di democrazia, legalità e sviluppo» in una terra complessa come la Sicilia, oggi messa alla prova da crisi economiche strutturali, tagli alle risorse pubbliche e concorrenza di contenuti non verificati.

Richiamando le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – «una stampa libera e autorevole è il pilastro su cui si regge ogni democrazia matura» – il sindacato invita i parlamentari a non lasciare che «giochi di Palazzo» o «equilibri politici contingenti» prevalgano sulla tutela della libertà di informazione.

L’appello è chiaro: riproporre la norma all’interno della manovra quater di settembre, garantendo risorse adeguate e regole trasparenti, come la presenza di almeno due giornalisti contrattualizzati in ogni redazione e la regolare registrazione delle testate presso i tribunali, criteri ritenuti essenziali per l’accesso ai contributi pubblici.

«Sostenere l’informazione – si legge nella nota – non significa fare un favore a una categoria o a un amico, come qualcuno ha sostenuto in Aula, ma difendere il diritto dei cittadini ad essere informati, rafforzare la trasparenza e valorizzare le energie vive dell’Isola».

Il sindacato conclude con un avvertimento e un auspicio: «Una Sicilia senza informazione è più debole, più esposta alle opacità, più distante dai suoi cittadini. Una Sicilia con un’informazione libera, plurale e professionale è una Sicilia che cresce, si interroga e costruisce futuro. Il tempo per rimediare c’è: usiamolo bene».



