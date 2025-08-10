Sezioni
Cultura

» Spettacoli
10/08/2025 10:03:00

Ad Alcamo torna il Summertime Blues Festival: due serate di grande musica in Piazza Ciullo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-08-2025/1754726702-0-ad-alcamo-torna-il-summertime-blues-festival-due-serate-di-grande-musica-in-piazza-ciullo.jpg

 Dopo cinque anni di pausa, torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate siciliana: il Summertime Blues Festival. La storica kermesse, giunta alla sua XXVI edizione, si svolgerà il 10 e l’11 agosto nella sua sede storica, Piazza Ciullo, all’interno del cartellone di Alcamo Estate 2025.

Il programma di quest’anno promette un mix affascinante di blues made in Sicily e sonorità internazionali, con artisti di primo piano e jam session all’insegna della musica nera.

Il programma di domenica 10 agosto

Ad aprire il festival sarà “La Caña”, formazione che mescola blues e jazz in un progetto che unisce radici e sperimentazione.
A seguire salirà sul palco Jane Jeresa, una delle voci emergenti più interessanti della scena gospel, soul e blues internazionale. Con la sua voce potente ed emozionante, Jeresa richiama grandi nomi come Aretha Franklin, Etta James e Koko Taylor. Ad accompagnarla, la Morblus, storica band guidata dal chitarrista e cantante Roberto Morbioli, bluesman di fama internazionale che ha condiviso il palco con John Mayall e Robben Ford, esibendosi anche al leggendario BB King’s Blues Club di Memphis.

Lunedì 11 agosto: gran finale

La seconda serata si aprirà con la Freedom Gaza Blues Band, seguita dalla Wiggers Blues, gruppo dal sound potente che fonde blues classico e contemporaneo.
A chiudere il festival sarà Max Garrubba, leader storico dei Blue in Blues, con lo spettacolo “Acoustic Blues Experience”. Un viaggio tra i grandi classici del genere in versione acustica, con la partecipazione del pianista Francesco Balletti. La serata terminerà con una jam session aperta ai migliori musicisti della zona.

 

La direzione artistica è affidata a Francesco Campo, mentre l’organizzazione è curata dall’Associazione Alcamese Musica Jazz The Brass Group.