Ad Alcamo torna il Summertime Blues Festival: due serate di grande musica in Piazza Ciullo
Dopo cinque anni di pausa, torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate siciliana: il Summertime Blues Festival. La storica kermesse, giunta alla sua XXVI edizione, si svolgerà il 10 e l’11 agosto nella sua sede storica, Piazza Ciullo, all’interno del cartellone di Alcamo Estate 2025.
Il programma di quest’anno promette un mix affascinante di blues made in Sicily e sonorità internazionali, con artisti di primo piano e jam session all’insegna della musica nera.
Il programma di domenica 10 agosto
Ad aprire il festival sarà “La Caña”, formazione che mescola blues e jazz in un progetto che unisce radici e sperimentazione. A seguire salirà sul palco Jane Jeresa, una delle voci emergenti più interessanti della scena gospel, soul e blues internazionale. Con la sua voce potente ed emozionante, Jeresa richiama grandi nomi come Aretha Franklin, Etta James e Koko Taylor. Ad accompagnarla, la Morblus, storica band guidata dal chitarrista e cantante Roberto Morbioli, bluesman di fama internazionale che ha condiviso il palco con John Mayall e Robben Ford, esibendosi anche al leggendario BB King’s Blues Club di Memphis.
Lunedì 11 agosto: gran finale
La seconda serata si aprirà con la Freedom Gaza Blues Band, seguita dalla Wiggers Blues, gruppo dal sound potente che fonde blues classico e contemporaneo. A chiudere il festival sarà Max Garrubba, leader storico dei Blue in Blues, con lo spettacolo “Acoustic Blues Experience”. Un viaggio tra i grandi classici del genere in versione acustica, con la partecipazione del pianista Francesco Balletti. La serata terminerà con una jam session aperta ai migliori musicisti della zona.
La direzione artistica è affidata a Francesco Campo, mentre l’organizzazione è curata dall’Associazione Alcamese Musica Jazz The Brass Group.
Tecnicomar, storica azienda nel settore navale specializzata nel trattamento delle acque, ha ottenuto la certificazione ISO 14001:2015, rilasciata da DNV. Il riconoscimento riguarda tutto il processo produttivo dalle attività di...
Dopo cinque anni di pausa, torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate siciliana: il Summertime Blues Festival. La storica kermesse, giunta alla sua XXVI edizione, si svolgerà il 10 e l’11 agosto...
In un comparto come quello dei serramenti, dove spesso prevalgono logiche commerciali aggressive e rincorse al ribasso, arrivare a vent’anni di attività con un’identità intatta è tutt’altro che scontato. Domus...
Un dialogo inedito tra musica jazz e pittura dal vivo animerà la serata del 10 agosto, alle ore 21:00 la nel suggestivo Chiostro San Domenico, a Trapani con la performance "Ascoltare è/e vedere, vedere è/e ascoltare"....
Due nuove bollicine arricchiscono il portfolio di Cantine Paolini, realtà cooperativa di Marsala che da decenni rappresenta un pilastro della vitivinicoltura siciliana. Si tratta del Brioso Bianco, ottenuto da uve Inzolia, e del Brioso...