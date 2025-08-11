Scossa di terremoto nello Stretto di Messina: avvertito in Sicilia e in Calabria

11/08/2025 13:32:00

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.6 è stata registrata questa mattina, alle 06:31, nella zona dello Stretto di Messina, tra le province di Reggio Calabria e Messina.

Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’epicentro è stato localizzato in mare, ad una profondità di 11 chilometri. Il sisma è stato avvertito lievemente in alcune aree costiere della Calabria e della Sicilia, ma non si segnalano al momento danni a persone o cose.

Lo Stretto di Messina è un’area sismicamente attiva, storicamente nota per eventi tellurici di varia intensità. Le autorità ricordano che, sebbene scosse di questa magnitudo siano generalmente deboli e poco pericolose, è sempre importante mantenere comportamenti adeguati in caso di terremoto e informarsi sulle procedure di sicurezza.

Le rilevazioni continueranno nelle prossime ore per monitorare eventuali repliche.



