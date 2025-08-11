Misiliscemi, istituito il Corpo di Polizia Locale: i primi agenti in servizio

11/08/2025 00:00:00

Giornata storica per Misiliscemi: nasce ufficialmente il Corpo di Polizia Locale del nuovo Comune, istituito il 10 febbraio 2021 a seguito dello scorporo da Trapani. Con l’ingresso in organico dei primi sette agenti, la comunità compie un passo decisivo verso il rafforzamento della sicurezza e del rispetto delle regole.

«Un passo in avanti – commenta il sindaco Salvatore Tallarita – per garantire ai cittadini un servizio fondamentale e di supporto. La presenza del Corpo rappresenterà un deterrente nella quotidianità, ma soprattutto un punto di riferimento per la collettività». Il nuovo comando avrà il compito di vigilare sul rispetto delle norme, gestire il decoro urbano, coordinarsi con le altre forze dell’ordine per prevenire e contrastare la criminalità, e collaborare con l’amministrazione per migliorare la qualità della vita.

L’organico attuale è composto da sette unità, ma sono già in programma ulteriori assunzioni: entro fine anno si prevede di arrivare a dodici agenti. Il comandante Antonio Puma ha annunciato che, a pieno regime, il personale sarà potenziato ulteriormente nel 2025, per garantire un presidio ancora più efficace sul territorio.

Con questa istituzione, Misiliscemi compie un importante salto di qualità nei servizi alla cittadinanza, puntando su legalità, ordine e sicurezza come cardini del proprio

sviluppo.



