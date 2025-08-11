Inizia la privatizzazione dell'aeroporto di Palermo 

11/08/2025 11:36:00

L’assemblea dei soci di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino, ha dato il via al processo di privatizzazione dello scalo. Una decisione che il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con favore, definendola «un passo nella direzione giusta per la crescita e la competitività» non solo dell’aeroporto palermitano, ma dell’intero sistema aeroportuale dell’isola.

«Pur non detenendo quote nella società – ha sottolineato Schifani – la Regione ha sempre auspicato l’avvio di un percorso di valorizzazione e apertura al mercato, sul modello già adottato dai principali scali nazionali e intrapreso anche dalla Sac di Catania».

Il presidente ha ricordato come, a sostegno di questo percorso, la Regione abbia stanziato 14 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinati ad accompagnare lo sviluppo e la modernizzazione dell’infrastruttura. «Se attuato con trasparenza e nel rispetto dell’interesse pubblico – ha aggiunto – questo processo potrà attrarre investitori di alto profilo».

Schifani ha infine espresso apprezzamento per la linea del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, «improntata a garantire lo sviluppo delle infrastrutture, migliorare i servizi e salvaguardare i livelli occupazionali».



