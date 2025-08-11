Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dalla Regione
11/08/2025 11:36:00

Inizia la privatizzazione dell'aeroporto di Palermo 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-08-2025/1754905614-0-inizia-la-privatizzazione-dell-aeroporto-di-palermo.png

 L’assemblea dei soci di Gesap, la società di gestione dell’aeroporto Falcone-Borsellino, ha dato il via al processo di privatizzazione dello scalo. Una decisione che il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha accolto con favore, definendola «un passo nella direzione giusta per la crescita e la competitività» non solo dell’aeroporto palermitano, ma dell’intero sistema aeroportuale dell’isola.

 

«Pur non detenendo quote nella società – ha sottolineato Schifani – la Regione ha sempre auspicato l’avvio di un percorso di valorizzazione e apertura al mercato, sul modello già adottato dai principali scali nazionali e intrapreso anche dalla Sac di Catania».

Il presidente ha ricordato come, a sostegno di questo percorso, la Regione abbia stanziato 14 milioni di euro dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, destinati ad accompagnare lo sviluppo e la modernizzazione dell’infrastruttura. «Se attuato con trasparenza e nel rispetto dell’interesse pubblico – ha aggiunto – questo processo potrà attrarre investitori di alto profilo».

 

Schifani ha infine espresso apprezzamento per la linea del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, «improntata a garantire lo sviluppo delle infrastrutture, migliorare i servizi e salvaguardare i livelli occupazionali».



Dalla Regione | 2025-08-10 22:36:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-08-2025/sicilia-10-3-milioni-di-euro-per-nuovi-scuolabus-250.jpg

Sicilia: 10,3 milioni di euro per nuovi scuolabus

«Il via libera alla manovra ter consente al governo Schifani di portare, complessivamente, a oltre 10,3 milioni di euro lo stanziamento per l’acquisto di nuovi scuolabus. Sono davvero orgoglioso di questo risultato, raggiunto anche...