Cronaca

» Meteo
11/08/2025 08:31:00

Meteo nel trapanese: sole e bel tempo oggi e nei prossimi giorni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-08-2025/1754894160-0-meteo-nel-trapanese-sole-e-bel-tempo-oggi-e-nei-prossimi-giorni.jpg

Oggi il Trapanese vive una giornata tipicamente estiva, con cielo sereno e temperature che rendono l’atmosfera decisamente afosa. La colonnina di mercurio oscillerà tra una minima di 23°C alle prime luci dell’alba (ore 5) e una massima di 30°C prevista intorno alle 13.

 

Il mattino sarà dominato da ampio soleggiamento, accompagnato da venti moderati provenienti da Nord-Nord-Est con intensità tra i 18 e i 23 km/h. Nel pomeriggio il caldo si farà sentire, con sole pieno e brezze da Nord tra i 20 e i 26 km/h. In serata, qualche nube sparsa senza conseguenze e venti più deboli da Nord-Est (10-18 km/h).

L’intensità solare toccherà il picco alle ore 12, con un indice UV di 7.6 (915 W/m²), quindi è consigliata una protezione adeguata se si resta all’aperto.
La qualità dell’aria resta buona.

 

 Martedì 12 Agosto: poche nubi e caldo

Domani, martedì, il tempo resterà stabile: qualche nube innocua al mattino, cielo poco nuvoloso nel pomeriggio e sereno in serata. Temperature ancora sui valori odierni, con minime di 23°C e massime di 30°C. La qualità dell’aria si manterrà buona.

 

Mercoledì 13 Agosto: tempo stabile con venti da NE

Mercoledì il meteo non cambierà: cielo perlopiù sereno, con leggere velature nelle ore centrali e temperature stabili tra 23°C e 30°C. I venti soffieranno da Nord-Est, deboli o moderati.