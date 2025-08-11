Tra settembre e ottobre in Sicilia le Feste dell'Unità nelle province

11/08/2025 20:10:00

In Sicilia, tra settembre e ottobre, si terranno più di cinquanta appuntamenti tra incontri, dibattiti e approfondimenti organizzati nelle varie province. Il calendario include eventi locali, ma anche momenti di respiro regionale: il più rilevante sarà la Festa dell’Unità regionale al Parco Villa Bellini di Catania, che ospiterà la segretaria nazionale del Partito Democratico, Elly Schlein.

Le Feste dell’Unità affronteranno temi centrali per lo sviluppo dell’Isola, con un’attenzione particolare alle proposte per la crescita economica e sociale. L’appuntamento di Catania, in programma nella seconda metà di settembre, sarà l’occasione per discutere di lavoro, ambiente, sanità, trasporti, infrastrutture e diritti, con la partecipazione di amministratori locali, dirigenti e rappresentanti del partito provenienti da tutta la Sicilia.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori, è creare spazi di partecipazione aperti alla cittadinanza, per discutere delle sfide e delle opportunità per la Sicilia, rafforzando il legame tra il partito e le comunità locali.

Questo il calendario di settembre: Agrigento, 27-28; in provincia di Caltanissetta, 6-7 a Serradifalco; Enna, 19-20-21; Palermo 25-26-27-28 a Villa Filippina; in provincia di Ragusa dal 18 al 28, in vari comuni; per Siracusa, il 6 e 7 ad Augusta, e il 19-20-21 a Rosolini. Poi ad ottobre: Messina e Trapani nei giorni 3-4-5.



