Paceco in lutto, addio a padre Sebastiano Scandariato, parroco di Regina Pacis per 40 anni

Paceco piange la scomparsa di padre Sebastiano Scandariato, storico parroco della chiesa Regina Pacis, che ha guidato per più di quattro decenni. Aveva 87 anni ed era stato ordinato presbitero il 26 luglio 1964.
La notizia è stata diffusa dalla Diocesi di Trapani, che ha pubblicato un messaggio del vescovo Pietro Maria Fragnelli:
“Nella comunione dei santi accogliamo la notizia della morte di padre Sebastiano Scandariato. Uomo semplice e mite, capace di accoglienza di tutti. Ci uniamo in preghiera. Appena possibile vi daremo le informazioni per la celebrazione delle esequie”.
Un saluto commosso è arrivato anche dalla comunità del Seminario, che lo ricorda come un sacerdote dal cuore colmo di fede, capace di abbandonarsi sin da giovane alla volontà di Dio:
“Caro padre Scandariato, siamo grati di averti conosciuto. Ti accompagniamo in questo incontro definitivo con il Signore affinché ti ammetta a celebrare la liturgia eterna del cielo. Ci stringiamo alla sorella Vittoria e alla famiglia. Ciao pastore buono, prega per noi”.
Le esequie di don Sebastiano Scandariato si terranno martedì 12 agosto alle ore 9.30 nella chiesa Regina Pacis di Paceco.