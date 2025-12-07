Sezioni
07/12/2025 16:38:00

Castelvetrano piange la scomparsa di Gino Cascio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/castelvetrano-piange-la-scomparsa-di-gino-cascio-450.jpg

Castelvetrano è in lutto per la scomparsa di Gino Cascio, venuto a mancare nelle scorse ore a causa di una malattia - come riporta CastelvetranoSelinunte - che in appena un mese lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Aveva compiuto 50 anni lo scorso luglio.

 

Per tanti residenti, entrare nel supermercato di via Giovanni Gentile, dove lavorava da molti anni, significava essere accolti dal suo sorriso spontaneo, da una battuta pronta, da quell’ironia contagiosa che lo aveva reso un volto familiare e benvoluto. Gino riusciva a mettere a proprio agio chiunque, trattando ogni cliente come un amico.

 

Lascia due figli, che insieme ai familiari e alle persone più vicine lo hanno accompagnato negli ultimi momenti di vita.

 


2025-12-06
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-12-2025/marsala-addio-a-giuseppe-sarzana-250.jpg

Marsala, addio a Giuseppe Sarzana

Il 4 dicembre si è spento il dottor Giuseppe Sarzana, lasciando nel dolore la moglie Giuseppina, i figli Aurelio e Francesca, e tutti i suoi amati nipoti.Stimato professionista e punto di riferimento per molti, il dottor Sarzana viene...

2025-12-07
https://www.tp24.it/immagini_articoli/07-12-2025/1765100534-0-marsala-addio-a-maria-teresa-ruggieri.jpg

Marsala, addio a Maria Teresa Ruggieri

Circondata dall’affetto della sua famiglia, si è spenta all’età di 95 anni Maria Teresa Ruggieri, vedova Griffo. Moglie e madre amorevole, professoressa stimata ed esempio di dedizione e gentilezza, Maria Teresa ha...