Castelvetrano piange la scomparsa di Gino Cascio

Castelvetrano è in lutto per la scomparsa di Gino Cascio, venuto a mancare nelle scorse ore a causa di una malattia - come riporta CastelvetranoSelinunte - che in appena un mese lo ha strappato all’affetto dei suoi cari. Aveva compiuto 50 anni lo scorso luglio.
Per tanti residenti, entrare nel supermercato di via Giovanni Gentile, dove lavorava da molti anni, significava essere accolti dal suo sorriso spontaneo, da una battuta pronta, da quell’ironia contagiosa che lo aveva reso un volto familiare e benvoluto. Gino riusciva a mettere a proprio agio chiunque, trattando ogni cliente come un amico.
Lascia due figli, che insieme ai familiari e alle persone più vicine lo hanno accompagnato negli ultimi momenti di vita.