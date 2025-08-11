Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
11/08/2025 02:00:00

Ryanair amplia le dimensioni del bagaglio a mano gratuito e introduce nuove regole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-08-2025/1754871599-0-ryanair-amplia-le-dimensioni-del-bagaglio-a-mano-gratuito-e-introduce-nuove-regole.jpg

Ryanair amplia le dimensioni del bagaglio a mano gratuito e introduce nuove regole

Nelle prossime settimane Ryanair aggiornerà la propria policy sul bagaglio a mano gratuito, aumentando del 20% le dimensioni consentite. L’annuncio arriva in un momento in cui il tema è al centro del dibattito europeo: pochi giorni fa, infatti, la Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato una proposta per uniformare le regole del bagaglio a mano su tutti i voli interni all’Unione.

La nuova politica di Ryanair prevede che i passeggeri possano portare gratuitamente a bordo due colli:

  • uno zaino o una borsa personale, massimo 40 x 30 x 15 cm;
  • un secondo bagaglio, come una valigia o un trolley, che non superi complessivamente i 100 cm (somma di altezza, larghezza e profondità) e con peso massimo di 7 kg.

Prima che la normativa europea diventi vincolante, dovrà però essere approvata da almeno il 55% degli Stati membri. In attesa di questo passaggio, alcune compagnie — Ryanair in testa — hanno già scelto di adeguarsi in anticipo.

 

Le nuove misure per Ryanair

Fino a oggi, il bagaglio a mano gratuito consentito da Ryanair era limitato a un piccolo zaino o borsa da sistemare sotto il sedile, con dimensioni massime 40 x 25 x 20 cm e volume di circa 20 litri. Con le nuove regole, le misure passano a 40 x 30 x 20 cm, per una capienza di 24 litri.
Si tratta di un incremento leggero ma significativo, che supera anche quanto previsto dalla proposta europea, pensato per agevolare i clienti abituali: chi già possiede un bagaglio a norma potrà continuare a utilizzarlo senza doverlo sostituire.

 

Addio limiti ai liquidi? Dipende dalla tecnologia

Un’altra novità per i viaggiatori riguarda i controlli di sicurezza. Grazie ai nuovi scanner Hi-Scan 6040 CTiX, dotati di algoritmo aggiornato e approvati dalla Conferenza Europea dell’Aviazione Civile (ECAC), negli aeroporti che dispongono di questa tecnologia sarà possibile eliminare il limite dei 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano.

In Italia, la novità dovrebbe riguardare scali come Milano Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Torino, Bologna e Catania, dove i sistemi sono già operativi o in fase di installazione. L’obiettivo è velocizzare i controlli e dire addio alle restrizioni che per anni hanno reso più macchinosi i viaggi.

Un esempio concreto arriva dal 9 luglio, quando l’aeroporto di Edimburgo è stato il primo ad abolire il limite: ora i passeggeri possono trasportare bottiglie, creme, profumi e altri liquidi senza restrizioni di volume.