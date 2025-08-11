11/08/2025 02:00:00

Ryanair amplia le dimensioni del bagaglio a mano gratuito e introduce nuove regole

Nelle prossime settimane Ryanair aggiornerà la propria policy sul bagaglio a mano gratuito, aumentando del 20% le dimensioni consentite. L’annuncio arriva in un momento in cui il tema è al centro del dibattito europeo: pochi giorni fa, infatti, la Commissione Trasporti del Parlamento europeo ha approvato una proposta per uniformare le regole del bagaglio a mano su tutti i voli interni all’Unione.

La nuova politica di Ryanair prevede che i passeggeri possano portare gratuitamente a bordo due colli:

uno zaino o una borsa personale, massimo 40 x 30 x 15 cm ;

; un secondo bagaglio, come una valigia o un trolley, che non superi complessivamente i 100 cm (somma di altezza, larghezza e profondità) e con peso massimo di 7 kg.

Prima che la normativa europea diventi vincolante, dovrà però essere approvata da almeno il 55% degli Stati membri. In attesa di questo passaggio, alcune compagnie — Ryanair in testa — hanno già scelto di adeguarsi in anticipo.

Le nuove misure per Ryanair

Fino a oggi, il bagaglio a mano gratuito consentito da Ryanair era limitato a un piccolo zaino o borsa da sistemare sotto il sedile, con dimensioni massime 40 x 25 x 20 cm e volume di circa 20 litri. Con le nuove regole, le misure passano a 40 x 30 x 20 cm, per una capienza di 24 litri.

Si tratta di un incremento leggero ma significativo, che supera anche quanto previsto dalla proposta europea, pensato per agevolare i clienti abituali: chi già possiede un bagaglio a norma potrà continuare a utilizzarlo senza doverlo sostituire.

Addio limiti ai liquidi? Dipende dalla tecnologia

Un’altra novità per i viaggiatori riguarda i controlli di sicurezza. Grazie ai nuovi scanner Hi-Scan 6040 CTiX, dotati di algoritmo aggiornato e approvati dalla Conferenza Europea dell’Aviazione Civile (ECAC), negli aeroporti che dispongono di questa tecnologia sarà possibile eliminare il limite dei 100 ml per i liquidi nel bagaglio a mano.

In Italia, la novità dovrebbe riguardare scali come Milano Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, Bergamo, Torino, Bologna e Catania, dove i sistemi sono già operativi o in fase di installazione. L’obiettivo è velocizzare i controlli e dire addio alle restrizioni che per anni hanno reso più macchinosi i viaggi.

Un esempio concreto arriva dal 9 luglio, quando l’aeroporto di Edimburgo è stato il primo ad abolire il limite: ora i passeggeri possono trasportare bottiglie, creme, profumi e altri liquidi senza restrizioni di volume.



