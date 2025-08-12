Dodicenne in pericolo di vita, soccorsa nella notte, a Linosa, da un elicottero di Birgi

12/08/2025 13:18:00

Intervento d’emergenza questa notte sull’isola di Linosa per soccorrere una bambina di 12 anni in gravi condizioni di salute e in pericolo di vita. A rispondere alla chiamata è stato un elicottero HH-139B dell’82° Centro SAR di Trapani, in servizio di pronto intervento.

L’allarme è scattato poco prima della mezzanotte, con il coordinamento delle prefetture di Palermo e Agrigento. Alle 23:30 l’equipaggio è decollato dalla base di Birgi con a bordo una squadra medica dell’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani.

Dopo un volo rapido fino all’isola, la bambina è stata caricata a bordo e assistita durante il tragitto verso Palermo. L’elicottero è atterrato all’Ospedale Civico, dove la piccola è stata affidata ai medici per le cure urgenti. Completata la missione, il velivolo è rientrato a Trapani alle 2:30, pronto per un nuovo intervento.



