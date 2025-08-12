Calatafimi Segesta,  questa sera il concerto dell’Orchestra Sheherazade 

12/08/2025 17:14:00

Questa sera, martedì 12 Agosto, alle ore 21:15, il Belvedere “F. Vivona” di Calatafimi Segesta farà da cornice a un evento musicale di prestigio: il concerto dell’Orchestra Sheherazade, accompagnata da una corale di 50 elementi. In totale, 100 artisti si esibiranno in un repertorio internazionale di altissimo livello, regalando al pubblico un’esperienza unica.

L’iniziativa rientra nel cartellone dell’Estate Calatafimese ed è promossa dall’amministrazione comunale, con l’organizzazione a cura dell’Ufficio Turistico Comunale e dell’assessore Piera Prosa.

Il sindaco Francesco Gruppuso ha espresso soddisfazione per la ricca programmazione estiva: “Gli eventi proposti in queste settimane stanno riscuotendo grande successo tra cittadini e turisti. Invitiamo tutti a raggiungere Calatafimi Segesta, una meta autentica e lontana dai flussi dell’overtourism, per godere di un concerto che sta entusiasmando il pubblico nella sua tournée estiva provinciale.”

L’appuntamento al Belvedere promette di trasformarsi in una serata di emozioni, musica e panorama mozzafiato, per un’esperienza che unisce arte e territorio.



