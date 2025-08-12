Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
12/08/2025 16:51:00

Ferragosto a Marsala: niente falò e tende in spiaggia e la musica a basso volume dall'una

 Niente falò, niente campeggio e tende e musica fino alle 4 del mattino, ma con volume ridotto dopo l’una. Sono le principali disposizioni dell’ordinanza sindacale n. 59/2025, firmata oggi dal sindaco Massimo Grillo e predisposta dal Comando della Polizia Municipale, per disciplinare lo svolgimento delle attività sulle spiagge libere e nei lidi balneari durante la notte di Ferragosto.

 

Il provvedimento sarà in vigore dalle prime ore del 14 agosto fino alla mezzanotte del 15 e mira a garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela dell’ambiente lungo tutto il litorale marsalese.

 

In particolare, l’ordinanza stabilisce:

  • Stop ai falò: vietato trasportare legna o qualsiasi materiale destinato ad accendere fuochi, così come è vietata l’accensione stessa su tutte le spiagge e nei lidi.
  • No al campeggio: proibito pernottare con tende, cabine o altri ripari, e vietati anche giochi che possano arrecare disturbo alle persone.
  • Intrattenimento regolamentato: i lidi autorizzati alla categoria C potranno prolungare la musica e le attività ricreative fino alle ore 4 del 15 agosto, ma con riduzione graduale del volume a partire dalle 1.
  • Attività commerciali: i pubblici esercizi potranno continuare a lavorare nel rispetto delle autorizzazioni e delle norme a tutela delle aree protette.

L’amministrazione comunale richiama i cittadini e i turisti a un comportamento responsabile, nel rispetto dell’ambiente e della convivenza civile, affinché la notte di Ferragosto resti una festa senza episodi spiacevoli. Qui il link con l'ordinanza completa.

 