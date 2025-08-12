Sicurezza: 200 telecamere attive nel territorio di Marsala

12/08/2025 09:41:00

Sono 200 le telecamere che monitorano il territorio di Marsala 24 ore su 24. Lo comunica il sindaco Massimo Grillo in un post su Facebook, precisando che il numero salirà a 250 con l’attuazione di nuovi progetti già predisposti.

Il primo cittadino ha sottolineato il contributo di Salvatore Pocorobba, che guida il Corpo di Polizia Municipale in sostituzione del comandante Menfi. Grillo e l’assessore Donatella Ingardia hanno ringraziato Pocorobba per l’attività svolta.

Da settembre, il sistema di videosorveglianza sarà collegato direttamente alle Forze dell’Ordine, in base a un accordo con il Prefetto, per consentire un controllo integrato del territorio.



