SP 21 Trapani–Marsala, al via i lavori di illuminazione: quasi 35 mila euro

Torna la luce sulla Strada Provinciale 21 Trapani–Marsala, il principale collegamento con l’aeroporto Vincenzo Florio. Il Libero Consorzio Comunale ha stanziato poco meno di 35 mila euro per il ripristino degli impianti di illuminazione nei tratti di Locogrande – nei pressi dello scalo civile – e all’incrocio con la SP 7, oltre che su altre strade di collegamento con diverse località della provincia.

Un’arteria strategica per traffico e turismo

La SP 21 non è solo la porta d’accesso all’aeroporto: è una strada nevralgica, percorsa ogni giorno da automobilisti, camionisti e turisti. Costeggia le Riserve delle Saline di Trapani e Paceco e la zona di Ettore Infersa a Marsala, ed è fondamentale per il trasporto locale e lo sviluppo turistico del territorio.

I lavori, affidati all’impresa Bellomo Impianti di Trapani, si concentreranno sul ripristino della pubblica illuminazione, migliorando visibilità e sicurezza su un’arteria spesso teatro di incidenti, specie nei tratti bui.

Le tensioni istituzionali

La gestione dell’illuminazione su questo tratto di strada non è stata priva di controversie. Negli anni, la complessa suddivisione delle competenze – che coinvolge i comuni di Trapani, Paceco, Misiliscemi e Marsala – ha rallentato gli interventi.

Prima dell’ultimo intervento alla rotonda davanti all’aeroporto, si accese un duro botta e risposta tra il sindaco di Marsala Massimo Grillo e l’allora commissario straordinario del Libero Consorzio Raimondo Cerami. Grillo rivendicò che era stato il Comune di Marsala, “pur non avendo competenza”, ad anticipare più volte le somme necessarie per accendere le luci, sostituendosi al Libero Consorzio e al Comune di Misiliscemi, nel cui territorio ricade la rotonda.

Sicurezza e sviluppo

L’intervento di Locogrande rientra in una serie di opere mirate a migliorare la sicurezza della SP 21 e a valorizzare un’arteria che, oltre a essere fondamentale per la mobilità locale, è anche una vetrina turistica per chi arriva e riparte dalla provincia di Trapani.



