Cronaca

Piccole Storie
12/08/2025 14:42:00

Marsala: dopo 50 anni si ritrovano i compagni della Terza C della Marconi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/1755002658-0-marsala-dopo-50-anni-si-ritrovano-i-compagni-della-terza-c-della-marconi.jpg

Mezzo secolo dopo l’ultima campanella, si sono ritrovati attorno a un tavolo per riabbracciarsi, sorridere, commuoversi e rivivere insieme i ricordi di una giovinezza che ha lasciato un segno profondo. Ieri sera, negli accoglienti locali del ristorante La Bottega del Carmine, si è svolto l’incontro degli ex alunni della Terza C della scuola media Marconi di Marsala, a 50 anni dalla fine di quel percorso scolastico.

 

Una serata dal sapore intenso, scandita da aneddoti e momenti di nostalgia. Il tempo sembrava essersi fermato mentre, tra un brindisi e un sorriso, i presenti ricordavano i giorni spensierati passati tra i banchi, le lezioni, le marachelle, gli insegnanti e i compagni di un tempo. Impossibile non menzionare la squadra di pallavolo che trionfava nei Giochi della Gioventù, guidata dal mitico professor Gandolfo, o la severità garbata della professoressa Ardizzone (inglese), il rigore della professoressa Sollima (italiano), e la presenza familiare del bidello Guarrato.
 

Tra i presenti, alcuni nomi noti della comunità marsalese: Guido Ungaro, Peppe Augugliaro, i fratelli Falco, Giovanni Giacalone, Vincenzo Piccione, Ezio Di Marco, Alberto Pellegrino. Oggi tutti professionisti affermati, molti già nonni, alcuni in pensione, ma ancora legati da quel filo invisibile che è l’amicizia nata sui banchi di scuola.

Un momento toccante è stato dedicato al ricordo di chi non c’è più, in particolare Bruno Maltese, ricordato con affetto e commozione.

La serata si è conclusa con un impegno: ripetere l’incontro il prossimo anno, nella speranza che altri compagni possano unirsi per continuare a celebrare la bellezza dei ricordi condivisi.