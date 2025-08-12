Petrosino: questa sera il concerto dei Blue Monkeys in Piazza Biscione

12/08/2025 18:42:00

Questa sera, martedì 12 agosto 2025, a partire dalle 21:30, la piazza principale di Petrosino, Piazza Biscione, ospiterà il concerto dei Blue Monkeys, giovane band rock siciliana. La formazione, composta da Carola Zichittella (voce e chitarra solista), Salvatore Saladino (basso), Samuele Saladino (batteria), Benny Messana (tastiere), Valerio Barbera (chitarra ritmica e voce) ed Edoardo Ansaldi (chitarra solista), propone un mix di rock internazionale e italiano.

Nel loro repertorio si trovano brani dei Pink Floyd, Queen, Vasco Rossi, Cranberries e Muse, con arrangiamenti originali e momenti strumentali caratteristici. A completare la performance, Viviana Angileri e Jasmin Mostacci si uniscono al gruppo come backing vocalist.

L’ingresso all’evento è gratuito e si inserisce nel programma delle manifestazioni estive 2025, patrocinato dal Comune di Petrosino. La serata offrirà un’occasione di musica dal vivo e condivisione, in un ambiente informale che coinvolgerà spettatori di diverse età.







