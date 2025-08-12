Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura

» Spettacoli
12/08/2025 18:42:00

Petrosino: questa sera il concerto dei Blue Monkeys in Piazza Biscione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/1755017051-0-petrosino-questa-sera-il-concerto-dei-blue-monkeys-in-piazza-biscione.png

Questa sera, martedì 12 agosto 2025, a partire dalle 21:30, la piazza principale di Petrosino, Piazza Biscione, ospiterà il concerto dei Blue Monkeys, giovane band rock siciliana. La formazione, composta da Carola Zichittella (voce e chitarra solista), Salvatore Saladino (basso), Samuele Saladino (batteria), Benny Messana (tastiere), Valerio Barbera (chitarra ritmica e voce) ed Edoardo Ansaldi (chitarra solista), propone un mix di rock internazionale e italiano.

 

Nel loro repertorio si trovano brani dei Pink Floyd, Queen, Vasco Rossi, Cranberries e Muse, con arrangiamenti originali e momenti strumentali caratteristici. A completare la performance, Viviana Angileri e Jasmin Mostacci si uniscono al gruppo come backing vocalist.

 

L’ingresso all’evento è gratuito e si inserisce nel programma delle manifestazioni estive 2025, patrocinato dal Comune di Petrosino. La serata offrirà un’occasione di musica dal vivo e condivisione, in un ambiente informale che coinvolgerà spettatori di diverse età.

 


 