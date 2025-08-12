Quando la pittura diventa jazz: Tre artisti in scena al Chiostro di San Domenico

12/08/2025 12:30:00

Note che si fanno colori, pennellate che si trasformano in melodia. È la magia che sabato sera ha avvolto il Chiostro San Domenico di Trapani con la performance "Ascoltare è/e vedere, vedere è/e ascoltare", proposta nell’ambito della 77ª Stagione dell’Ente Luglio Musicale Trapanese.

rUn format sperimentale, capace di fondere tre linguaggi artistici in un’unica esperienza sensoriale. Sul palco, Dante Fasullo al pianoforte e alla voce, Edoardo Donato al sassofono e Massimiliano Errera davanti alla tela. Mentre le note di Duke Ellington e le composizioni originali di Fasullo prendevano vita, Errera le trasformava in segni e colori, dipingendo in tempo reale ispirato dai ritmi e dalle armonie.

Il chiostro si è così trasformato in un atelier a cielo aperto, dove musica e pittura si sono intrecciate senza soluzione di continuità. Il pianoforte di Fasullo e il sassofono di Donato hanno dialogato per tutta la serata in un flusso di improvvisazioni jazz, rispondendo colpo su colpo alle pennellate di Errera, che a loro volta sembravano restituire visivamente ogni vibrazione sonora.

Il trio, interamente trapanese, porta con sé curricula di respiro internazionale: Fasullo, diplomato al Saint Louis College of Music di Roma e apprezzato nelle principali venue della capitale; Donato, talento mazarese riconosciuto da Fabrizio Bosso e finalista di premi jazz di prestigio; Errera, pittore pacecoto formatosi a Bologna e protagonista di mostre in Italia e all’estero, senza mai recidere il legame con le radici siciliane.

Una serata che ha celebrato l’eccellenza artistica del territorio, dimostrando come la creatività locale possa parlare un linguaggio universale. Ancora una volta l’Ente Luglio Musicale Trapanese conferma la sua vocazione alla sperimentazione, capace di mettere al centro musicisti e artisti siciliani attraverso progetti di contaminazione tra le arti.

Il prossimo appuntamento della stagione è fissato per mercoledì 14 agosto alle ore 21.00 al Teatro Giuseppe Di Stefano, con il concerto di Simone Cristicchi e il suo tour estivo "Dalle tenebre alla luce".



