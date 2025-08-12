Sezioni
12/08/2025 14:08:00

Seconda serata del Neokoros fest a Selinunte: Simona Molinari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/1754993400-0-seconda-serata-del-neokoros-fest-a-selinunte-simona-molinari.jpg

La donna è mobile” è un grazie sentito a tutte le donne scomode, quelle che hanno lottato e osato, e che con la loro staffetta silenziosa e potente hanno reso possibile la voce artistica delle donne di oggi. Dopo Paola Turci e Gino Castaldo, il NEOKOROS festival ospita - domani sera, mercoledì 13 agosto alle 21  al Tempio di Hera, a Selinunte – il nuovo viaggio teatral-musicale di Simona Molinari che prende spunto dalla celebre aria di Rigoletto, per narrare la figura femminile. Un percorso prezioso e squisitamente elegante, a immagine e somiglianza della cantante napoletana; che riesce a raccontare la  forza e la libertà espressiva delle donne, non solo come interpreti, ma anche compositrici e narratrici. Diversi i registri espressivi: parte con toni ironici e leggeri, diventa via via più deciso e riflessivo, tocca corde profonde e commoventi. Ogni brano è una storia, ogni interpretazione una chiave per entrare nel mondo di una donna che si racconta e prende voce attraverso la musica.

 

Simona Molinari sarà accompagnata da una band al femminile formata da quattro musiciste: Sade Mangiaracina (pianoforte, tastiere, cori), Chiara Lucchini (sax alto e soprano, flauto, cori), Elisabetta Pasquale (basso elettrico, cori) e Francesca Remigi (batteria). Insieme, reinterpretano un repertorio eclettico che spazia dall’opera lirica a sonorità contemporanee, passando per l’eleganza di Lucio Dalla e le atmosfere intense di Milly, fino ad arrivare all’energia di Billie Eilish. Aprirà il concerto di Simona Molinari, Ermes Russo, giovane cantautore mazarese innamorato del pop italiano e internazionale.

 

Neokóros è il nuovo progetto di CoopCulture, sposato dal Parco archeologico e dal Comune di Castelvetrano. La direzione artistica è firmata da Sade Mangiaracina e Giuseppe Anastasi (da un’idea di Francesco Fiore) che hanno cucito  un festival di impegno e musica.

 

Giovedì 14 agosto il NEOKOROS accoglierà il terzo e ultimo concerto della rassegna: Francesca Michielin e il Raffaele Casarano quintet faranno incontrare due mondi affini, il jazz e il pop. Il linguaggio trasversale della cantante affronterà il mondo consolidato del jazzista in un gioco musicale di grande sincronia e creatività. Open act: le quattro agguerrite Revolution Girls, giovanissime musiciste del Trapanese.

 

Neokóros festival: biglietti 30-20 euro. Info, prenotazioni e biglietti www.coopculture.it

 

La donna è mobile – line up

Simona Molinari                       voce

Sade Mangiaracina                  pianoforte, tastiere, backing vocals

Chiara Lucchini                         sax alto e soprano, flauto, backing vocals

Elisabetta Pasquale                 basso elettrico, backing vocals

Francesca Remigi                     batteria



