Trapani, turista protesta: “Auto rimossa nonostante ticket pagato. Segnaletica poco chi...

12/08/2025 08:00:00

Una giornata di relax a Trapani, tra passeggiate in centro e pranzo vista mare, si è trasformata in una disavventura per un turista palermitano. L’uomo, in visita con la compagna domenica 27 luglio, racconta di aver parcheggiato la propria auto in piazza Vittorio Emanuele Orlando, pagando regolarmente il ticket per sei ore di sosta, dalle 11:27 alle 17:27.

“Ho scelto quel parcheggio – spiega – perché in ingresso non c’erano divieti di transito e la segnaletica, limitata a due cartelli sul lato destro della strada, non lasciava intendere che il divieto valesse anche sul lato sinistro, dove ho posteggiato”.

Al ritorno, nel pomeriggio, la sorpresa: l’intera area era stata transennata per uno spettacolo musicale e l’auto era stata rimossa. “Non c’erano vigili o operatori a dare spiegazioni. Solo grazie a indicazioni di alcuni cittadini – racconta – sono riuscito a recuperare il mezzo poco prima della chiusura del deposito. Ho dovuto pagare 82 euro tra rimozione e multa, oltre al ticket già pagato”.

Il turista, che ha inviato una lettera di protesta al sindaco Giacomo Tranchida e alla Polizia Locale, chiede più chiarezza nella segnaletica e una gestione più attenta delle ordinanze, per evitare che simili episodi danneggino l’immagine della città e l’accoglienza turistica.



