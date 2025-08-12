Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Turismo
12/08/2025 09:42:00

Lidi in Sicilia, i balneari rispondono alle accuse: “Aumenti solo del 5%"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-08-2025/1754811831-0-lidi-in-sicilia-i-balneari-rispondono-alle-accuse-aumenti-solo-del-5.jpg

Cna Balneari Sicilia interviene nel dibattito nazionale sul caro-lidi e respinge le accuse di aumenti spropositati dei prezzi sulle spiagge italiane.

“Esprimiamo forte preoccupazione e ferma condanna – dichiarano il presidente Mario Fazio e il coordinatore Gianpaolo Miceli – per una campagna di stampa che, in modo indiscriminato, accusa gli operatori balneari di rincari eccessivi. I dati parlano chiaro: in Sicilia, nel 2025, l’aumento medio è stato del 5%, in linea con l’adeguamento ai crescenti costi di beni e servizi e ben al di sotto della media nazionale. La nostra regione resta tra le più accessibili d’Italia per i costi del comparto balneare”.

Secondo Cna Balneari, i gestori siciliani “operano con responsabilità, nonostante la costante incertezza normativa che grava sul settore come una vera spada di Damocle”. I rappresentanti dell’associazione contestano “la narrazione tossica che ci dipinge come usurpatori del bene pubblico: è una rappresentazione ingiusta e lontana dalla realtà”.

Fazio e Miceli ricordano che i servizi offerti dagli stabilimenti “non solo valorizzano l’offerta turistica siciliana, ma garantiscono sicurezza anche nelle spiagge libere non presidiate, cura e manutenzione degli spazi costieri, rispetto delle norme ambientali e urbanistiche, oltre a un’accoglienza professionale che contribuisce alla reputazione della Sicilia come meta di eccellenza”.

L’appello finale è rivolto a media e opinione pubblica: “Serve un confronto serio e basato sui dati, evitando generalizzazioni che danneggiano un intero comparto fatto di imprenditori onesti, lavoratori stagionali e famiglie che investono nel territorio. Difendiamo il diritto al lavoro, alla dignità e alla verità”.