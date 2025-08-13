Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
13/08/2025 10:40:00

Alcamo: ubriaco, aggredisce e minaccia di morte la compagna dopo un rimprovero

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755074737-0-alcamo-ubriaco-aggredisce-e-minaccia-di-morte-la-compagna-dopo-un-rimprovero.jpg

Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ad Alcamo dopo aver picchiato e minacciato di morte la compagna. L’episodio è avvenuto nella tarda serata del 29 luglio: secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna aveva rimproverato l’uomo per il suo stato di ubriachezza. Per tutta risposta, lui l’avrebbe afferrata per il collo e colpita più volte.

 

La vittima è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Alcamo, insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso la donna. L’aggressore, inizialmente assente, è stato rintracciato poco dopo nello stesso stabile, in un altro appartamento, ancora in evidente stato di alterazione alcolica.

Il 49enne stava già scontando una pena in affidamento ai servizi sociali. Alla luce della gravità dell’accaduto, l’Ufficio di Sorveglianza di Trapani ha revocato la misura alternativa e disposto il carcere. L’uomo è stato così portato alla casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

 

La polizia ricorda che chi subisce violenza o minacce può e deve chiedere aiuto immediato alle forze dell’ordine.