Alcamo: ubriaco, aggredisce e minaccia di morte la compagna dopo un rimprovero

13/08/2025 10:40:00

Un uomo di 49 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ad Alcamo dopo aver picchiato e minacciato di morte la compagna. L’episodio è avvenuto nella tarda serata del 29 luglio: secondo quanto ricostruito dalla polizia, la donna aveva rimproverato l’uomo per il suo stato di ubriachezza. Per tutta risposta, lui l’avrebbe afferrata per il collo e colpita più volte.

La vittima è riuscita a liberarsi e a chiedere aiuto. Sul posto è intervenuta una volante del commissariato di Alcamo, insieme ai sanitari del 118 che hanno soccorso la donna. L’aggressore, inizialmente assente, è stato rintracciato poco dopo nello stesso stabile, in un altro appartamento, ancora in evidente stato di alterazione alcolica.

Il 49enne stava già scontando una pena in affidamento ai servizi sociali. Alla luce della gravità dell’accaduto, l’Ufficio di Sorveglianza di Trapani ha revocato la misura alternativa e disposto il carcere. L’uomo è stato così portato alla casa circondariale “Pietro Cerulli” di Trapani.

La polizia ricorda che chi subisce violenza o minacce può e deve chiedere aiuto immediato alle forze dell’ordine.



