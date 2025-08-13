Erice celebra la musica e i giovani talenti con il "Borgo in musica"

13/08/2025 14:00:00

Il borgo medievale di Erice ha vissuto il 9 agosto una giornata interamente dedicata alla musica, trasformandosi in un palcoscenico diffuso dove giovani talenti locali hanno potuto esprimere il loro valore artistico. L’evento “Borgo in musica”, ideato dall’Associazione Vivere Erice in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Montagna del Signore, ha registrato un’affluenza calorosa e partecipe, confermando la vitalità culturale del territorio. Tre concerti, tre location e tre atmosfere diverse hanno scandito la giornata.



La mattina, al Teatro Gebel Hamed, i fratelli Manuel e Gianni Burriesci, accompagnati dal maestro Giuseppe Visconti, hanno proposto un viaggio tra le suggestioni di Šostakovič, Kreisler, Paganini, Pablo de Sarasate e Wieniawski, con la raffinatezza tipica della musica da camera.

Al tramonto, nei Giardini del Balio, il gruppo pop-rock City of Lights ha acceso l’energia della piazza con brani iconici dei Pink Floyd, Coldplay, U2, Cesare Cremonini e altre grandi firme del rock internazionale.



Infine, la chiesa di San Cataldo ha accolto in un’atmosfera raccolta l’ensemble di musica da camera del Conservatorio “Scontrino” di Trapani, che ha chiuso la rassegna con un repertorio elegante e coinvolgente.

“Vogliamo promuovere la musica e dare spazio ai giovani musicisti, offrendo loro occasioni di incontro con un pubblico più ampio” – ha dichiarato il maestro Luigi De Vincenzi, ideatore della manifestazione.

Sulla stessa linea, Mariza D’Anna, presidente di Vivere Erice, ha sottolineato come l’obiettivo dell’associazione sia proporre un’offerta culturale variegata, capace di abbracciare libri, musica, fotografia e scienza, con una particolare attenzione al coinvolgimento delle nuove generazioni.

Prossimi appuntamenti di “Cortili Narranti”

La rassegna culturale prosegue con un calendario ricco e diversificato:

17 agosto, Palazzo Sales – Premio “Franco Di Marco – Il medico scrittore” e presentazione de La grattugia di vetro di Antonina D’Angelo.

– Premio “Franco Di Marco – Il medico scrittore” e presentazione de di Antonina D’Angelo. 22 agosto, Teatro Gebel Hamed – Omaggio a Sebastião Salgado con l’incontro Dal ricordo di Salgado ai riti della mattanza .

– Omaggio a Sebastião Salgado con l’incontro . 25 agosto, Cortile Grande – Presentazione del libro Grammatica emozionale di Dino Petralia.

– Presentazione del libro di Dino Petralia. 28 agosto, Teatro Gebel Hamed – VII Premio letterario Città di Erice e II Premio letterario Giovani, con ospiti le scrittrici Vanessa Tonnini e Simona Lo Iacono.

– VII Premio letterario Città di Erice e II Premio letterario Giovani, con ospiti le scrittrici Vanessa Tonnini e Simona Lo Iacono. 29 agosto, Biblioteca comunale – Ricordo del giornalista Alberto Stabile e presentazione del suo ultimo libro I giardini e la cenere (Sellerio).

Con “Borgo in musica” ed il prosieguo di “Cortili Narranti”, Erice conferma il proprio ruolo di laboratorio culturale a cielo aperto, capace di intrecciare tradizione e contemporaneità, talento locale e ospiti di rilievo nazionale, in un dialogo costante tra arti, memoria e futuro.



