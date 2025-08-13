Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
13/08/2025 15:00:00

Ferragosto a Mazara: niente falò e discoteca in spiaggia. Ecco cosa prevede l'ordinanza

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755083669-0-ferragosto-a-mazara-niente-falo-e-discoteca-in-spiaggia-ecco-cosa-prevede-l-ordinanza.jpg

Mazara del Vallo si prepara a vivere il Ferragosto con regole precise. Con l’Ordinanza n. 43 del 12 agosto 2025, il sindaco Salvatore Quinci ha introdotto misure straordinarie per la notte tra il 14 e il 15 agosto, integrando quanto già disposto dall’ordinanza n. 39/2025. L’obiettivo è garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela delle spiagge.

 

Musica fino alle 3, ma no discoteca
Bar e ristoranti potranno diffondere musica fino alle ore 03:00 del 15 agosto, ma esclusivamente come sottofondo all’attività di somministrazione di cibi e bevande. Vietati invece eventi musicali autonomi, serate danzanti o attività assimilabili a discoteche, pub o sale da ballo.

 

Stop a falò e carbonella in spiaggia
Per prevenire accensioni pericolose, dalle 08:00 del 14 agosto alle 08:00 del 15 agosto sarà vietato portare o avere con sé legna, carbone, carbonella o altri materiali idonei ad accendere fuochi sulle spiagge del Lungomare Fata Morgana, Lungomare Mazzini, Hopps, San Vito e lungo la litoranea S.P. 38 Mazara del Vallo – Torretta Granitola.

 

Alcol vietato nei luoghi pubblici
Dalle 22:00 del 14 agosto alle 08:00 del 15 agosto è vietata, su tutto il territorio comunale, la vendita, somministrazione, detenzione e consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, inclusa la vendita tramite distributori automatici. Il consumo sarà consentito solo all’interno dei locali autorizzati e negli spazi pubblici da essi occupati, ma senza possibilità di asporto. Sempre in luoghi pubblici, sarà vietata la detenzione di bottiglie o contenitori in vetro e di oggetti atti ad offendere.

 

Controlli e sanzioni
Polizia Municipale e Forze dell’Ordine vigileranno sul rispetto delle disposizioni. Le violazioni saranno punite secondo l’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la normativa vigente.

Il Comune invita cittadini e turisti a festeggiare nel rispetto delle regole, per un Ferragosto sicuro e senza rischi per l’ambiente e la collettività. 

 Qui l'ordinanza completa.

 