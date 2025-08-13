Ferragosto a Mazara: niente falò e discoteca in spiaggia. Ecco cosa prevede l'ordinanza

13/08/2025 15:00:00

Mazara del Vallo si prepara a vivere il Ferragosto con regole precise. Con l’Ordinanza n. 43 del 12 agosto 2025, il sindaco Salvatore Quinci ha introdotto misure straordinarie per la notte tra il 14 e il 15 agosto, integrando quanto già disposto dall’ordinanza n. 39/2025. L’obiettivo è garantire sicurezza, ordine pubblico e tutela delle spiagge.

Musica fino alle 3, ma no discoteca

Bar e ristoranti potranno diffondere musica fino alle ore 03:00 del 15 agosto, ma esclusivamente come sottofondo all’attività di somministrazione di cibi e bevande. Vietati invece eventi musicali autonomi, serate danzanti o attività assimilabili a discoteche, pub o sale da ballo.

Stop a falò e carbonella in spiaggia

Per prevenire accensioni pericolose, dalle 08:00 del 14 agosto alle 08:00 del 15 agosto sarà vietato portare o avere con sé legna, carbone, carbonella o altri materiali idonei ad accendere fuochi sulle spiagge del Lungomare Fata Morgana, Lungomare Mazzini, Hopps, San Vito e lungo la litoranea S.P. 38 Mazara del Vallo – Torretta Granitola.

Alcol vietato nei luoghi pubblici

Dalle 22:00 del 14 agosto alle 08:00 del 15 agosto è vietata, su tutto il territorio comunale, la vendita, somministrazione, detenzione e consumo in luogo pubblico di bevande alcoliche e superalcoliche, inclusa la vendita tramite distributori automatici. Il consumo sarà consentito solo all’interno dei locali autorizzati e negli spazi pubblici da essi occupati, ma senza possibilità di asporto. Sempre in luoghi pubblici, sarà vietata la detenzione di bottiglie o contenitori in vetro e di oggetti atti ad offendere.

Controlli e sanzioni

Polizia Municipale e Forze dell’Ordine vigileranno sul rispetto delle disposizioni. Le violazioni saranno punite secondo l’art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e la normativa vigente.

Il Comune invita cittadini e turisti a festeggiare nel rispetto delle regole, per un Ferragosto sicuro e senza rischi per l’ambiente e la collettività.

Qui l'ordinanza completa.



