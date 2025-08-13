Sezioni
Istituzioni

» Dai Comuni
13/08/2025 13:56:00

Petrosino: a Ferragosto cimitero chiuso e stop alla raccolta porta a porta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755086426-0-petrosino-a-ferragosto-cimitero-chiuso-e-stop-alla-raccolta-porta-a-porta.jpg

 

In occasione delle festività di Ferragosto, il Comune di Petrosino ha emanato due ordinanze che regolano servizi pubblici nei giorni 15 e 16 agosto 2025.
Le misure riguardano il cimitero comunale e il servizio di raccolta rifiuti.

 

Cimitero chiuso alle attività ordinarie il 15 e 16 agosto

Con un’ordinanza sindacale, condivisa con gli operatori dei servizi cimiteriali e le attività presenti nell’area antistante, l’amministrazione ha disposto la sospensione delle attività ordinarie del cimitero comunale per venerdì 15 e sabato 16 agosto 2025.
La decisione è motivata dalla ridotta affluenza di visitatori e dalla limitata richiesta di interventi in queste giornate festive.
Rimarranno comunque garantiti i servizi essenziali di reperibilità.

 

Raccolta rifiuti e centro di raccolta fermi il 15 agosto

Nella giornata di Ferragosto sarà inoltre sospeso il servizio di raccolta porta a porta e chiuso il Centro di Raccolta comunale.
Il servizio riprenderà regolarmente da sabato 16 agosto con la raccolta dell’organico, secondo il calendario abituale.
L’amministrazione invita i cittadini a non esporre i rifiuti il 15 agosto e a conferire correttamente a partire dalla ripresa del servizio.

 

Il Comune raccomanda alla cittadinanza di tenere conto delle sospensioni per organizzare al meglio le proprie attività e contribuire al rispetto delle norme durante le festività.