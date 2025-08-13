Petrosino: a Ferragosto cimitero chiuso e stop alla raccolta porta a porta

13/08/2025 13:56:00

In occasione delle festività di Ferragosto, il Comune di Petrosino ha emanato due ordinanze che regolano servizi pubblici nei giorni 15 e 16 agosto 2025.

Le misure riguardano il cimitero comunale e il servizio di raccolta rifiuti.

Cimitero chiuso alle attività ordinarie il 15 e 16 agosto

Con un’ordinanza sindacale, condivisa con gli operatori dei servizi cimiteriali e le attività presenti nell’area antistante, l’amministrazione ha disposto la sospensione delle attività ordinarie del cimitero comunale per venerdì 15 e sabato 16 agosto 2025.

La decisione è motivata dalla ridotta affluenza di visitatori e dalla limitata richiesta di interventi in queste giornate festive.

Rimarranno comunque garantiti i servizi essenziali di reperibilità.

Raccolta rifiuti e centro di raccolta fermi il 15 agosto

Nella giornata di Ferragosto sarà inoltre sospeso il servizio di raccolta porta a porta e chiuso il Centro di Raccolta comunale.

Il servizio riprenderà regolarmente da sabato 16 agosto con la raccolta dell’organico, secondo il calendario abituale.

L’amministrazione invita i cittadini a non esporre i rifiuti il 15 agosto e a conferire correttamente a partire dalla ripresa del servizio.

Il Comune raccomanda alla cittadinanza di tenere conto delle sospensioni per organizzare al meglio le proprie attività e contribuire al rispetto delle norme durante le festività.



