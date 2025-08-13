 Petrosino, il bilancio del Sindaco Anastasi: "Basi per il futuro". Ma l'opposizione ...

13/08/2025 06:00:00

Un anno intenso, tra emergenze, progetti avviati e nuove sfide all’orizzonte. Il sindaco di Petrosino, Giacomo Anastasi, ha presentato la relazione annuale sull’attività svolta dall’amministrazione comunale nel periodo giugno 2024 - giugno 2025, un documento che rappresenta una fotografia dettagliata di quanto fatto e delle priorità per i prossimi mesi.

Gestione economica e finanziaria

Anastasi ha rivendicato una gestione attenta e prudente dei conti comunali, pur in un contesto segnato dalla scarsità di risorse e dai vincoli di bilancio. L’obiettivo – ha sottolineato – è stato garantire i servizi essenziali senza aumentare la pressione fiscale sui cittadini. L’amministrazione ha lavorato per recuperare crediti arretrati e migliorare l’efficienza della macchina amministrativa, con interventi mirati sul personale e sull’organizzazione interna.

Lavori pubblici e infrastrutture

Un capitolo centrale della relazione riguarda le opere pubbliche. Nel corso dell’ultimo anno sono stati completati interventi su strade e marciapiedi, migliorata l’illuminazione pubblica in diverse zone e portati avanti lavori per la manutenzione degli edifici comunali. Particolare attenzione è stata data alla progettazione di nuove opere strategiche, con l’accesso a bandi regionali e nazionali per ottenere finanziamenti.

Tra le iniziative più rilevanti:

- avvio di progetti per il rifacimento di alcune arterie stradali;

- manutenzione delle scuole;

- interventi su impianti sportivi e spazi pubblici.

Ambiente e decoro urbano

La cura del territorio resta una priorità. Anastasi ha evidenziato le azioni intraprese per migliorare la raccolta differenziata, contrastare l’abbandono dei rifiuti e potenziare il servizio di pulizia. In parallelo, sono state avviate campagne di sensibilizzazione e controlli più serrati contro le discariche abusive.

Politiche sociali e sostegno alle famiglie

Sul fronte del welfare, l’amministrazione ha continuato a sostenere le famiglie in difficoltà, potenziando i servizi sociali e collaborando con associazioni locali per iniziative di solidarietà. Tra i progetti ricordati, interventi per l’inclusione sociale, attività per anziani e persone fragili, e il supporto a minori e famiglie con disagio economico.

Cultura, sport e turismo

Anastasi ha rimarcato l’impegno per valorizzare la cultura e le tradizioni locali, sostenendo eventi e manifestazioni che animano la comunità e attraggono visitatori. Il turismo, legato in particolare alle bellezze naturali e alle eccellenze enogastronomiche del territorio, è stato al centro di progetti di promozione e marketing territoriale.

Sicurezza e protezione civile

La relazione dedica spazio anche alla sicurezza urbana e alla prevenzione dei rischi. Sono stati rafforzati i rapporti con le forze dell’ordine e aggiornati i piani di protezione civile, con esercitazioni e interventi di prevenzione per far fronte a eventuali emergenze.

Uno sguardo al futuro

Nelle conclusioni, Anastasi ha ribadito la volontà di proseguire il lavoro avviato, puntando su partecipazione dei cittadini, trasparenza e concretezza. “Abbiamo gettato le basi per un cambiamento strutturale – ha detto – ma il nostro obiettivo è continuare a costruire, passo dopo passo, un futuro migliore per Petrosino”.

Dopo la presentazione in Consiglio comunale della relazione annuale del sindaco Giacomo Anastasi – in cui il primo cittadino ha tracciato un bilancio dell’attività svolta tra giugno 2024 e giugno 2025 – arriva la dura replica dell’opposizione.

A parlare è Marcella Pellegrino, consigliera comunale ed ex vice sindaca, che definisce il documento “un elenco sterile di determine, incarichi e delibere” e accusa l’amministrazione di confondere “l’ordinaria amministrazione con risultati politici”.

“Petrosino – afferma Pellegrino – non ha bisogno di numeri protocollati, ma di visione e coraggio. La città chiede fatti, non racconti”.

Agricoltura: “Solo vetrina mediatica”

La consigliera contesta in particolare il capitolo sull’agricoltura, che Anastasi ha definito “perno centrale” dell’azione amministrativa. Secondo Pellegrino, però, l’unico perno visibile è stato quello mediatico, citando come esempio l’evento “Petrosino di Mare DiVino”: “Ha avuto visibilità sui social, ma nessun impatto concreto per gli agricoltori. I problemi veri restano: mancanza d’acqua, burocrazia, crisi dei prezzi, assenza di sostegni e infrastrutture”.

Urbanistica: “PRG ancora fermo”

Sul fronte urbanistico, l’opposizione punta il dito contro i ritardi: “Il Piano Regolatore Generale è ancora in fase di approvazione, il regolamento acustico appena avviato. Si parla di invii e depositi, ma non c’è alcun risultato tangibile. Solo iter, nessun effetto reale sul territorio”.

Politiche per anziani: “Nulla di nuovo”

Pellegrino critica anche il capitolo dedicato alle politiche per gli anziani, osservando che i nuovi utenti assistiti tramite SAD e PNRR derivano da progetti distrettuali già previsti nei Piani di Zona 2019/2020. “L’amministrazione – afferma – non ha creato nulla di nuovo. Nove utenti assistiti in tutto il Comune non sono una risposta ai bisogni di una fascia fragile della popolazione”.

Cimitero: “Gare concluse, ma lavori mai partiti”

Uno dei temi più sensibili è quello del cimitero comunale. “Nonostante le gare per i nuovi loculi siano concluse – denuncia la consigliera – i lavori non sono ancora iniziati. I cittadini attendono da mesi”.

TARI e rifiuti: “Aumenti senza miglioramenti”

Sul Piano Economico Finanziario della TARI, Pellegrino ricorda che i costi del servizio rifiuti sono aumentati, passando da 1,76 milioni di euro nel 2022 a oltre 2,06 milioni nel 2025: “Nessuna politica per contenere i costi, nessun piano per migliorare il servizio o incentivare la differenziata. I cittadini hanno visto crescere le tariffe, non la qualità del servizio”.

Sociale e condanna per discriminazione

L’opposizione sottolinea come i servizi sociali citati nella relazione siano “minimi essenziali previsti per legge” e ricorda la condanna del Comune da parte del Tribunale di Marsala per discriminazione, “per aver sottratto ore di assistenza a bambini disabili, sostituendosi illegittimamente all’equipe multidisciplinare, con costi a carico dei cittadini”.

“Petrosino ha bisogno di opere reali”

Per Pellegrino, “tanti progetti sono fermi alla fase preliminare e l’elenco delle determine non può sostituire la realtà: Petrosino continua a soffrire di degrado, abbandono e servizi inefficienti”.

La consigliera si dice “stupita” dai complimenti rivolti in aula al sindaco da parte della maggioranza: “Celebrarsi tra loro mentre i problemi aumentano non è politica, è autocelebrazione vuota. La città ha bisogno di risposte, non di applausi incrociati”.

Sindaco Anastasi vs Opposizione Pellegrino: i punti a confronto

Agricoltura

Anastasi: “Perno centrale dell’azione amministrativa, eventi di promozione come Petrosino di Mare DiVino ”.

“Perno centrale dell’azione amministrativa, eventi di promozione come ”. Pellegrino: “Solo vetrina mediatica, nessun sostegno concreto agli agricoltori. Restano mancanza d’acqua, burocrazia e crisi dei prezzi”.

Urbanistica

Anastasi: “PRG e regolamento acustico in avanzamento”.

“PRG e regolamento acustico in avanzamento”. Pellegrino: “Iter ancora fermi, nessun risultato reale sul territorio”.

Politiche per anziani

Anastasi: “Nuovi utenti assistiti tramite SAD e PNRR”.

“Nuovi utenti assistiti tramite SAD e PNRR”. Pellegrino: “Servizi già previsti nei Piani di Zona 2019/2020. Solo 9 utenti seguiti in tutto il Comune”.

Cimitero

Anastasi: “Gare per i nuovi loculi concluse”.

“Gare per i nuovi loculi concluse”. Pellegrino: “Lavori mai partiti, ritardi inaccettabili”.

TARI e rifiuti

Anastasi: “Piano Economico Finanziario approvato”.

“Piano Economico Finanziario approvato”. Pellegrino: “Costi in aumento (+300 mila € in 3 anni) senza miglioramenti nel servizio”.

Sociale

Anastasi: “Servizi garantiti”.

“Servizi garantiti”. Pellegrino: “Solo servizi minimi di legge, e condanna per discriminazione verso bambini disabili”.

