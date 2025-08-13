Marsala: dopo quarant’anni si ritrovano i diplomandi della IV C del Pascasino 

13/08/2025 00:20:00

Quarant’anni sono passati, ma certe amicizie non conoscono il peso del tempo. Dodici ex diplomandi dell’Istituto Magistrale – Pascasino” di Marsala, classe scolastica IV C

1984/85, si sono ritrovati attorno a una tavola imbandita… proprio come un tempo. Era il lontano 1985 quando, con in mano il diploma e la testa piena di sogni, presero strade diverse: chi verso l’insegnamento, chi verso altre professioni, chi lontano dalla Sicilia, portando nel cuore i ricordi di quegli anni spensierati.



Quattro decenni dopo, il filo invisibile delle emozioni ha ricucito distanze e silenzi: una chat, qualche messaggio, l’entusiasmo di ritrovarsi e la decisione di rivedersi davanti a una pizza, nel cuore della loro città.



La serata è stata un viaggio nella memoria: foto ingiallite, aneddoti di gite scolastiche, vecchie battute, amori adolescenziali, il ricordo dei professori che hanno segnato il percorso di ciascuno. Tra un morso di pizza e una risata, il tempo sembrava essersi fermato. “È stato come tornare in classe per un pomeriggio”, racconta uno dei partecipanti.

“Stesse facce, stessi sorrisi… solo qualche capello bianco in più”. Il brindisi finale ha sigillato un patto: non aspettare altri quarant’anni per rivedersi. Perché, come hanno scoperto, la vera ricchezza di una vita non si misura solo nei traguardi raggiunti, ma anche nelle persone che hanno fatto parte del nostro cammino.

Un incontro che dimostra come a Marsala, città di storia e di mare, il valore delle relazioni resti un pilastro forte, capace di resistere a qualsiasi distanza… e che a volte basta una pizza per far riaffiorare un pezzo di gioventù.



