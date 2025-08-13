Pala Shark, il PD di Trapani: «Serve un tavolo tecnico». Safina e Antonini già d’accordo 

13/08/2025 13:05:00

Il Partito Democratico di Trapani interviene sulla vicenda del Pala Shark, chiedendo di superare le divisioni e avviare un confronto «serio, costruttivo e istituzionale» per garantire trasparenza e legalità nell’affidamento dell’impianto. Una posizione che si allinea a quanto già sostenuto dal deputato regionale Dario Safina, che nei giorni scorsi, durante un incontro pubblico sul tema, aveva lanciato un appello per istituire un tavolo tecnico e trovare una soluzione condivisa tra Comune e società.

Il PD ricorda che la convenzione firmata nel 2023 con la Trapani Shark S.S.D. a r.l. è decaduta automaticamente dopo la trasformazione, obbligata dalla promozione in Serie A, in S.r.l. a scopo di lucro. La norma di riferimento, spiegano, prevede la cessazione dell’accordo in assenza del requisito del “no profit”. Da qui la necessità di una nuova convenzione che disciplini rapporti e canoni nel rispetto delle regole.

La proposta del partito prevede di riconoscere alla società le spese sostenute per l’ammodernamento dell’impianto, calcolando in contraddittorio con il Comune il canone di affitto e le utenze a partire dalla data di decadenza della vecchia convenzione, con la possibilità di scalare le somme anticipate per manutenzioni straordinarie.

Un’impostazione che trova sponda anche nelle parole di Safina, accolte con favore dall’imprenditore e presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, che aveva espresso apprezzamento per il clima di disponibilità al dialogo. «L’obiettivo – spiegano dal PD – è tutelare il prestigio sportivo della città e il legame con la comunità, mantenendo toni moderati e riducendo le polemiche». La data per il confronto è fissata al 19 agosto, quando si riunirà il tavolo tecnico istituzionale.



