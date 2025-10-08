Patto tra Cuffaro e Salvini per le politiche 2027

08/10/2025 02:00:00

Un nuovo accordo politico prende forma in Sicilia in vista delle prossime elezioni politiche del 2027, con un patto di collaborazione tra Salvatore Cuffaro, leader della Nuova Democrazia Cristiana, e Matteo Salvini, segretario della Lega. Durante la terza edizione della Festa dell'Amicizia, organizzata dal partito di Cuffaro, è stato ufficializzato un impegno a collaborare a livello nazionale tra Dc e Lega, con l’intenzione di portare la Sicilia al centro della scena politica italiana.

La strategia prevede la formazione di liste separate per l’Assemblea Regionale Siciliana, ma con una visione comune che mira a valorizzare il ruolo dell'Isola nel panorama politico nazionale. A confermare l'accordo, il deputato regionale della Lega, Vincenzo Figuccia, ha sottolineato come la Sicilia rappresenti un nodo cruciale nel progetto del Carroccio. L’obiettivo, ha spiegato Figuccia, è quello di rendere la Lega il primo partito dell'isola, un traguardo che si vuole raggiungere attraverso un'alleanza con forze centristi e cattoliche, basata su valori condivisi di responsabilità e sviluppo.

Tuttavia, l'intesa tra Cuffaro e Salvini è limitata alle elezioni politiche del 2027. Lo stesso Cuffaro ha chiarito che non ci sono piani di replicarla nelle prossime elezioni regionali. "Il nostro approccio è quello di umanizzare la politica, mettere al centro la persona e il bene comune, con una particolare attenzione ai più vulnerabili. La politica deve essere una sfida ideale, non una battaglia di potere", ha dichiarato l'ex presidente della Regione Sicilia.

La Festa dell'Amicizia si è conclusa con un incontro dal titolo “La politica tra passato e presente”, al quale hanno preso parte numerosi esponenti politici, tra cui il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon e diversi ex presidenti di Regione come Rosario Crocetta, Roberto Formigoni, Giuseppe Scopelliti e Francesco Storace. Carmelo Pace, capogruppo della Dc all'Ars, ha fatto sapere che i sette tavoli tematici organizzati durante la manifestazione hanno prodotto idee e proposte concrete che potrebbero essere sviluppate nei prossimi giorni.



