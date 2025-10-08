Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
08/10/2025 02:00:00

Patto tra Cuffaro e Salvini per le politiche 2027

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759876704-0-patto-tra-cuffaro-e-salvini-per-le-politiche-2027.png

Un nuovo accordo politico prende forma in Sicilia in vista delle prossime elezioni politiche del 2027, con un patto di collaborazione tra Salvatore Cuffaro, leader della Nuova Democrazia Cristiana, e Matteo Salvini, segretario della Lega. Durante la terza edizione della Festa dell'Amicizia, organizzata dal partito di Cuffaro, è stato ufficializzato un impegno a collaborare a livello nazionale tra Dc e Lega, con l’intenzione di portare la Sicilia al centro della scena politica italiana.

 

La strategia prevede la formazione di liste separate per l’Assemblea Regionale Siciliana, ma con una visione comune che mira a valorizzare il ruolo dell'Isola nel panorama politico nazionale. A confermare l'accordo, il deputato regionale della Lega, Vincenzo Figuccia, ha sottolineato come la Sicilia rappresenti un nodo cruciale nel progetto del Carroccio. L’obiettivo, ha spiegato Figuccia, è quello di rendere la Lega il primo partito dell'isola, un traguardo che si vuole raggiungere attraverso un'alleanza con forze centristi e cattoliche, basata su valori condivisi di responsabilità e sviluppo.

 

Tuttavia, l'intesa tra Cuffaro e Salvini è limitata alle elezioni politiche del 2027. Lo stesso Cuffaro ha chiarito che non ci sono piani di replicarla nelle prossime elezioni regionali. "Il nostro approccio è quello di umanizzare la politica, mettere al centro la persona e il bene comune, con una particolare attenzione ai più vulnerabili. La politica deve essere una sfida ideale, non una battaglia di potere", ha dichiarato l'ex presidente della Regione Sicilia.

 

La Festa dell'Amicizia si è conclusa con un incontro dal titolo “La politica tra passato e presente”, al quale hanno preso parte numerosi esponenti politici, tra cui il sottosegretario al Ministero del Lavoro Claudio Durigon e diversi ex presidenti di Regione come Rosario Crocetta, Roberto Formigoni, Giuseppe Scopelliti e Francesco Storace. Carmelo Pace, capogruppo della Dc all'Ars, ha fatto sapere che i sette tavoli tematici organizzati durante la manifestazione hanno prodotto idee e proposte concrete che potrebbero essere sviluppate nei prossimi giorni.

 



Politica | 2025-10-08 02:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759876704-0-patto-tra-cuffaro-e-salvini-per-le-politiche-2027.png

Patto tra Cuffaro e Salvini per le politiche 2027

Un nuovo accordo politico prende forma in Sicilia in vista delle prossime elezioni politiche del 2027, con un patto di collaborazione tra Salvatore Cuffaro, leader della Nuova Democrazia Cristiana, e Matteo Salvini, segretario della Lega. Durante la...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali