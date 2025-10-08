Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Politica
08/10/2025 07:24:00

Europa Verde porta il caso degli F-35 a Birgi alla Camera 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759901685-0-europa-verde-porta-il-caso-degli-f-35-a-birgi-alla-camera.jpg

Il circolo Europa Verde di Marsala esprime forte preoccupazione per il progetto di trasformare l’aeroporto di Trapani-Birgi in polo globale di addestramento dei caccia F-35,  Antonella Ingianni, dirigente nazionale di Europa Verde, ha  portato il tema all’attenzione dell’On. Bonelli  e della On. Zanella che insieme ai deputati  Fratoianni, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti e Zaratti del gruppo Alleanza Verdi e Sinistra hanno presentato  in Parlamento  un'interrogazione a risposta scritta.

 

L’interrogazione, indirizzata ai Ministeri della Difesa, dell’Ambiente e Sicurezza Energetica e delle Infrastrutture e Trasporti, solleva interrogativi cruciali sugli impatti ambientali, economici e sociali dell’opera.

 

L’interrogazione parlamentare chiede che vengano valutati gli impatti sul paesaggio e sulle aree naturali, chiede di conoscere la spesa complessiva prevista e l’incidenza del “polo di addestramento” sulla operatività dell’aeroporto civile Trapani Birgi «Vincenzo Florio.  In particolare, l’on. Zanella chiede al Governo «se non intenda rivedere la scelta di realizzare una nuova base militare a Trapani-Birgi, escludendo così qualsiasi impatto negativo per l’ambiente, evitando contemporaneamente di aggiungere ulteriori strutture militari in una zona che ne è già gravata e qualsiasi impatto negativo per le attività produttive e per il turismo sostenibile in area di alto valore naturalistico».

 

«Si tratta di un passaggio fondamentale — sottolinea Antonella Ingianni — perché mette nero su bianco la preoccupazione condivisa da cittadini, associazioni e imprese turistiche: l’economia locale non può essere sacrificata a un progetto che contrasta con la vocazione del territorio e con la tutela delle aree naturali. La provincia di Trapani ha costruito la propria identità su turismo, agricoltura di qualità e patrimonio naturale: trasformare Birgi in un polo militare significa snaturare questa vocazione e compromettere la sicurezza, la salute e l’immagine di un’intera area. La Sicilia deve essere un laboratorio di pace e sostenibilità, non un campo d’addestramento».



Politica | 2025-10-08 02:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759876704-0-patto-tra-cuffaro-e-salvini-per-le-politiche-2027.png

Patto tra Cuffaro e Salvini per le politiche 2027

Un nuovo accordo politico prende forma in Sicilia in vista delle prossime elezioni politiche del 2027, con un patto di collaborazione tra Salvatore Cuffaro, leader della Nuova Democrazia Cristiana, e Matteo Salvini, segretario della Lega. Durante la...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...







Native | 06/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/06-10-2025/1759740956-0-trapani-essepiauto-festeggia-la-renault-4-con-una-serata-di-musica-e-comicita.png

Trapani, Essepiauto festeggia la Renault 4 con una serata di musica e...

Native | 02/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-10-2025/1759325406-0-ice-summer-fish-a-trapani-la-varieta-del-surgelato-tra-gusto-e-praticita.jpg

Ice Summer Fish, a Trapani la varietà del surgelato tra gusto e...

Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali