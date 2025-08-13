Scrivono quelli del centrodestra: "Noi lavoriamo per Marsala, non contro Grillo"

13/08/2025 06:00:00

Gentile Direttore di Tp24,

Le considerazioni che leggiamo nell'articolo pubblicato sul suo giornale online, orientate a far credere che il CD lavora contro Grillo piuttosto che per Marsala sembrano suggerite da qualche soggetto pur presente alla riunione il cui obiettivo vero è rendere poco credibile il lavoro fatto sin qui dai partiti e dalle liste civiche.

È opportuno precisare che sono sempre state presenti sia le segreterie provinciali dei partiti sia le segreterie comunali. Nessuno ha mai immaginato che il prossimo sindaco di Marsala possa essere scelto da chi non è marsalese e sfidiamo chiunque a dire il contrario. Il supporto di chi svolge un ruolo di primaria importanza come l'assessore Turano e/o istituzionale come l'On. Bica é di fondamentale importanza per garantire alla prossima amministrazione l'aiuto necessario a realizzare gli obiettivi programmatici che servono a ridare ruolo e prestigio alla Città.

Abbiamo rimandato ai successivi incontri la costituzione di un gruppo di lavoro che si occuperà di stilare le linee essenziali del progetto di governo a cui saranno chiamati anche gli ordini professionali, i sindacati, il mondo delle imprese e le associazioni culturali.

Il nostro obiettivo è coinvolgere operatori economici e professionisti marsalesi perché questa Città ha bisogno di una visione comune, di concrete e condivise azioni di sviluppo, ha bisogno di recuperare la fiducia dei cittadini e di stabilire relazioni positive ed efficaci collaborazioni istituzionali.

Sostenere che questa coalizione così ampia sia solo un'ammucchiata contro Grillo non solo è fuorviante ma anche poco credibile. Questa forte alleanza politico/civica si realizza perché tutti continuiamo ad ascoltare i cittadini marsalesi che non avrebbero mai votato per Grillo e che soprattutto dopo averne sperimentato le scarse qualità amministrative ci chiedono con forza un vero cambiamento. Non siamo noi( partiti e liste civiche) ad essere contro Grillo, piuttosto è vero il contrario partiti e liste civiche hanno imposto ai marsalesi Grillo il quale ha dimostrato nel tempo tutta la sua mediocrità sul piano amministrativo e politico, e ha di fatto confermato nei cittadini la volontà di non votare mai più per lui. Questo è il dato che noi raccogliamo con senso di responsabilità e con il dovere di consegnare ai Marsalesi una guida autorevole e competente, una personalità dotata di prestigio e capacità di farsi ambasciatore credibile nei confronti dei governi regionale e nazionale.

Ci prenderemo il tempo necessario per valutare collegialmente il nome del nostro candidato a sindaco perché questa scelta è assolutamente importante per il futuro di Marsala e non possiamo più sbagliare.

LEGA per Salvini premier

Forza Italia

Democrazia Cristiana

Noi Moderati

Grande Sicilia

_____

Segreterie provinciali di Trapani



