Cittadinanza

» Rifiuti
13/08/2025 12:29:00

Marsala, da una settimana ci sono cumuli di rifiuti abbandonati vicino al Fortino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755081402-0-marsala-da-una-settimana-ci-sono-cumuli-di-rifiuti-abbandonati-vicino-al-fortino.jpg

Da oltre una settimana, nei pressi del fortino, si accumulano cumuli di spazzatura lasciati da cittadini incivili. A segnalarlo alla redazione è Dino Maltese, che descrive una situazione ormai insostenibile.

 

"Da più di una settimana risultano ammassati cumuli di spazzatura ad opera di cittadini incivili nei pressi del fortino - scrive Dino -. La cosa che dà più fastidio è determinata dal fatto che giornalmente passano mezzi di Formula Ambiente, i quali non si preoccupano minimamente di provvedere alla raccolta. Peraltro da qualche settimana è sparito il contenitore in plastica presente sulla spiaggia. Non avremo mai una città pulita sino a quando cittadini incivili non avranno cura della propria città". 

 

Il caso evidenzia ancora una volta come il decoro urbano dipenda da due fattori indissolubili: la responsabilità individuale e l’efficienza del servizio di raccolta. L’auspicio è che, oltre ai richiami al senso civico, si intervenga concretamente per ripristinare il contenitore mancante e rimuovere i rifiuti, restituendo alla città un angolo che merita ben altro volto.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it 