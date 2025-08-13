Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Scuola
13/08/2025 09:11:00

Il grido di allarme per il Liceo Classico di Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/1754982784-0-il-grido-di-allarme-per-il-liceo-classico-di-mazara.jpg

Il Liceo Classico “G. G. Adria” di Mazara del Vallo, un tempo fiore all’occhiello della formazione umanistica in città, oggi versa in uno stato di grave abbandono. A denunciarlo è l’avvocato Nicolò Vella, presidente dell’Istituto di Ricerca e Sviluppo “Il Duemila”, che parla di una «vergogna civile e culturale» per Mazara e per l’intera Sicilia.

La sede storica dell’istituto, ospitata nel primo piano del Collegio dei Gesuiti, è chiusa da tempo. Qui si trovavano le aule, la presidenza, la segreteria e, soprattutto, la prestigiosa biblioteca, ricca di volumi antichi e testi unici di storia, letteratura, arte e scienze. Oggi, invece, i corridoi e le gallerie sono segnati da pavimenti sconnessi, pareti danneggiate, porte e finestre inchiodate.

Particolarmente preoccupante è lo stato della biblioteca, realizzata in legno pregiato con intarsi artigianali: molti libri sono usciti dagli scaffali e rischiano di andare perduti, inclusi preziosi manoscritti.

Il Liceo “Adria” ha avuto nel corso della sua storia presidi e docenti di rilievo e ha formato generazioni di studenti che si sono affermati in diversi campi, tra cui l’attuale vicepresidente della Camera dei Deputati.

Per Vella è necessario e urgente «un confronto pubblico di riflessione su questa vergognosa situazione di inerzia e abbandono», con la programmazione di un progetto di restauro del primo piano del Collegio dei Gesuiti e di riapertura della biblioteca, utilizzando fondi nazionali e regionali.

«È un’opera di importanza culturale e turistica per Mazara e per la Sicilia – afferma –. È una scelta di identità e di civiltà che la città non può più rimandare».



Scuola | 2025-08-13 09:11:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/il-grido-di-allarme-per-il-liceo-classico-di-mazara-250.jpg

Il grido di allarme per il Liceo Classico di Mazara

Il Liceo Classico “G. G. Adria” di Mazara del Vallo, un tempo fiore all’occhiello della formazione umanistica in città, oggi versa in uno stato di grave abbandono. A denunciarlo è l’avvocato Nicolò Vella,...