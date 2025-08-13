Sezioni
Se ne sono andati
13/08/2025 12:23:00

Mazara del Vallo, si è spento a 98 anni Sebastiano “Steno” Marascia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755077062-0-mazara-del-vallo-si-e-spento-a-98-anni-sebastiano-steno-marascia.jpg

Mazara del Vallo piange Sebastiano Steno Marascia, scomparso questa mattina all’età di 98 anni. Figura molto conosciuta e stimata, ha dedicato gran parte della sua vita alla politica e al sociale, impegnandosi con passione a favore della comunità.

Assessore e vice sindaco della città, Brigadiere dei Carabinieri nel ruolo d’onore, Cavaliere del Lavoro e per oltre dieci anni presidente dell’Eca – l’Ente Comunale di Assistenza ai bisognosi – Marascia è stato un punto di riferimento per generazioni di mazaresi.

«A nome personale e dell’amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Salvatore Quinci – esprimiamo i sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia, in particolare ai figli Gabriella, nostra dirigente comunale, Antonella, già segretario generale del Comune, Stefania, già consigliere comunale, Anna Maria e Luciano. Insieme ai nipoti e familiari debbono essere orgogliosi del contributo di passione e impegno nella politica e nel sociale che Steno Marascia ha profuso in tanti anni di attività e soprattutto delle sue spiccate doti umane e della dedizione alla sua amata famiglia».

I funerali saranno celebrati giovedì 14 agosto, alle ore 11, nella Cattedrale di Mazara del Vallo.