13/08/2025 09:16:00

Trapani in lutto per la scomparsa del dottor Michele Mangiapane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-08-2025/1755069596-0-trapani-in-lutto-per-la-scomparsa-del-dottor-michele-mangiapane.jpg

Si è spento a Trapani il dottor Michele Mangiapane, cardiologo stimato e già presidente dell’Ordine dei Medici della provincia, conosciuto per la sua competenza professionale e per la profonda umanità con cui ha esercitato la professione.

Il presidente dell’Ordine, Filippo Mangiapane, e l’intero Consiglio direttivo si uniscono al dolore della famiglia, ricordando con gratitudine l’impegno e i valori che il collega ha trasmesso in anni di attività.

Cresciuto professionalmente a Palermo, dove nel 1979 si laureò in Medicina e Chirurgia e ottenne l’abilitazione all’esercizio della professione, si specializzò nel 1985 in Malattie dell’Apparato Cardiovascolare presso l’Università degli Studi di Palermo. Nel corso della sua carriera ha lavorato nella provincia di Trapani, distinguendosi per preparazione e dedizione.

Tra le sue esperienze, anche il servizio come medico di bordo imbarcabile sulle navi passeggeri in qualità di direttore sanitario o primo medico, attività svolta in ambito internazionale. Fu anche medico di medicina generale e specialista cardiologo, esercitando in diversi contesti e, negli ultimi anni, come libero professionista.

Nel 2017, per motivi di salute, venne cancellato dagli elenchi dei medici di bordo e si ritirò dall’attività, rimanendo però una figura di riferimento nella comunità medica locale.

I funerali si terranno oggi, mercoledì 13 agosto 2025, alle ore 10:30, presso la Chiesa della Madonna di Lourdes, in via Virgilio a Trapani.

 


Se ne sono andati | 2025-08-12 09:02:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-08-2025/marsala-addio-a-salvatore-totino-cascio-250.jpg

Marsala, addio a Salvatore “Totino” Cascio

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari, l’11 agosto 2025, Salvatore “Totino” Cascio, di 82 anni.Ne danno il triste annuncio la moglie Vita, la figlia Doretta, il genero Giancarlo e la nipotina Emma.I funerali...