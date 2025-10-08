Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Ciao Andrea
Gaza
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
La grande sete
La rete di Messina Denaro
La strage di Monreale
Marsala 2026
Scandalo referti
Trapani Pride
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
08/10/2025 09:44:00

Marsala, addio al centenario Pietro Pellegrino. Aveva 102 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/08-10-2025/1759905970-0-marsala-addio-al-centenario-pietro-pellegrino-aveva-102-anni.jpg

Marsala saluta con affetto Pietro Pellegrino, scomparso all’età di 102 anni, una delle figure più longeve e amate della città.
Nato a Marsala il 2 maggio 1923, viveva in contrada Pispisia , dove si è spento serenamente il 7 ottobre 2025.

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione.
I funerali saranno celebrati oggi mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 10:30 presso la Chiesa Maria SS. del Rosario, in contrada Spagnola.
La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.

Due anni fa, nel 2023, Pietro Pellegrino aveva tagliato il traguardo dei 100 anni.

Conosciuto da tutti come “u Zu Petru u firraru”, nella sua lunga vita ha sempre lavorato con dedizione e passione. Uomo di grande spirito e tenacia, nonostante l’età avanzata aveva conservato lucidità e vitalità straordinarie — “se non fosse per una caduta e una leggera perdita d’udito, andrebbe ancora a lavorare”, dicevano i familiari.

Pietro Pellegrino lascia un esempio di vita fatto di onestà, laboriosità e amore per la famiglia.
 

Marsala perde oggi un pezzo della sua memoria e un simbolo della sua comunità operosa e gentile.

 


Native | 01/10/2025
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-09-2025/1759221294-0-rmc-101-conquista-i-68-000-ascoltatori-settimanali.jpg

RMC 101 conquista i 68.000 ascoltatori settimanali

I dati Audiradio del primo semestre 2025 confermano il primato dell'emittente marsalese 68.000 ascoltatori settimanali. È questo il traguardo raggiunto da RMC 101, che si conferma la prima radio della provincia di...