Marsala, addio al centenario Pietro Pellegrino. Aveva 102 anni

08/10/2025 09:44:00

Marsala saluta con affetto Pietro Pellegrino, scomparso all’età di 102 anni, una delle figure più longeve e amate della città.

Nato a Marsala il 2 maggio 1923, viveva in contrada Pispisia , dove si è spento serenamente il 7 ottobre 2025.

La camera ardente è stata allestita presso la sua abitazione.

I funerali saranno celebrati oggi mercoledì 8 ottobre 2025 alle ore 10:30 presso la Chiesa Maria SS. del Rosario, in contrada Spagnola.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Marsala.

Due anni fa, nel 2023, Pietro Pellegrino aveva tagliato il traguardo dei 100 anni.

Conosciuto da tutti come “u Zu Petru u firraru”, nella sua lunga vita ha sempre lavorato con dedizione e passione. Uomo di grande spirito e tenacia, nonostante l’età avanzata aveva conservato lucidità e vitalità straordinarie — “se non fosse per una caduta e una leggera perdita d’udito, andrebbe ancora a lavorare”, dicevano i familiari.

Pietro Pellegrino lascia un esempio di vita fatto di onestà, laboriosità e amore per la famiglia.



Marsala perde oggi un pezzo della sua memoria e un simbolo della sua comunità operosa e gentile.